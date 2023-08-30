دبي تشهد إطلاق «جمعية متلازمة الأنجلمان»

دبي(وام)



أطلقت في دبي «جمعية متلازمة الأنجلمان في الشرق الأوسط وشمال افريقيا»، التي تعنى بالمصابين بمتلازمة الأنجلمان وهي من الأمراض الجينية النادرة التي تؤثر بشكل رئيسي على الجهاز العصبي، وتسبب تأخراً في التطور مع صعوبات بالنطق وقصور ذهني واضطرابات سلوكية واختلالات بالحركة وتشنجات عصبية. وتعمل الجمعية - التي أطلقت برئاسة فخرية من الشيخة عائشة بنت عبيد آل مكتوم - تحت مظلة وبإشراف من جمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستهدف نشر الوعي والمعرفة عن هذه المتلازمة في صفوف مقدمي الرعاية الصحية وجميع أطياف المجتمع. وستشمل خدمات الجمعية كامل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تضم أكثر من 20 دولة حيث ستكون دبي مقراً لهذه الجمعية، بما يؤكد الدور الريادي لدولة الإمارات في كافة القطاعات ومنها القطاع الطبي والاهتمام الذي توليه الحكومة لأصحاب الهمم ودعم البحث والابتكار. وتعد «جمعية متلازمة الأنجلمان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» إحدى مبادرات جمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم إنشاؤها بدبي لدعم الأمراض النادرة في المنطقة.