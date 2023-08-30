«أوقاف دبي» تدعم مرضى السرطان بمليون درهم

دبي (الاتحاد)

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي دعماً مالياً بقيمة مليون درهم إلى مؤسسة الجليلة، لعلاج المصابين بأمراض السرطان من الحالات الإنسانية وغير القادرين على دفع تكاليف العلاج.

ويأتي هذا الدعم من مخصص الزكاة في «أوقاف دبي» بهدف تعزيز دور الوقف في دعم قطاع الصحة والمحافظة على حياة الأفراد ومساندة شرائح المجتمع محدودة الدخل لتلقي العلاج وتوفير الرعاية الصحية. وخصصت المؤسسة الدعم لصالح برنامج «عاون» الذي أطلقته مؤسسة الجليلة لتقديم العلاج والرعاية الطبية للمرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج المناسب، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم بمن فيهم مرضى السرطان. وأكّد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، حرص المؤسسة على دعم القطاع الصحي في المجتمع، وتعزيز توجهاتها الإنسانية في مجالات الرعاية الطبية من خلال دعم الحالات الإنسانية المسجلة لدى المؤسسات الصحية والمشاركة في المبادرات الرامية إلى علاج المرضى من ذوي الدخل المحدود، ومساندة غير القادرين على سداد قيمة العلاج، وخاصةً أصحاب الأمراض المزمنة التي تهدد حياتهم، وتؤثر سلباً على الاستقرار الأسري.