شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري لأولياء الأمور والطلبة

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت مديرية المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «العودة للمدارس» بمركز بوابة الشرق مول في بني ياس ومركز الفرسان «فرسان مول» في مدينة خليفة، وذلك ضمن إطار الحملة الاتحادية على مستوى الدولة تحت شعار «أبناؤنا أمانة».

وأكد العقيد عبدالله يوسف سعيد عبدالله السويدي مدير إدارة مرور المناطق الخارجية بالإنابة اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز الوعي المروري للسائقين بتنفيذ مجموعة من الأنشطة وبرامج التوعية المرورية ضمن الجهود الهادفة إلى تعزيز المسؤولية للالتزام بقوانين وأنظمة السير والمرور، والحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة.

ولفت إلى حرص شرطة أبو ظبي على تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع في نشر التوعية المرورية لتأمين سلامة أبنائنا الطلاب خلال نقلهم بالحافلات المدرسية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالوقوف الكامل للمركبات عند فتح ذراع «قف» للحافلات، بمسافة لا تقل عن خمسة أمتار (في كلا الاتجاهين)، لضمان عبور الطلبة بأمان، وذلك تجنباً للغرامة وقدرها 1000 درهم، و10 نقاط مرورية، في حال عدم توقف السائقين، عند مشاهدة إشارة «قف»، الخاصة بحافلات نقل طلبة المدارس.

وركزت المبادرة على عقد ورشة لتعزيز وعي الأسر بأهمية توفير مقومات السلامة المرورية والبيئة الآمنة لطلبة المدارس وبرامج توعوية حول سلامة المشاة وعدم الانشغال بغير الطريق وربط حزام الأمان أثناء قيادة المركبة، وترك مسافة أمان كافية عند الوقوف خلف الحافلات المدرسية.

وتضمنت التوعية بضرورة قيادة الدراجة الهوائية والكهربائية في المسارات المسموح بها بحسب اللوحات الإرشادية والمسارات المشتركة للمشاة والدراجات الهوائية والكهربائية والطرق الداخلية والفرعية والالتزام بمتطلبات إجراءات الأمن والسلامة كما تم تنظيم مسابقات تثقيفية مع توزيع الهدايا للفائزين.