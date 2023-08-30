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تنفيذ مشروع لأعمال خدمية في مضمار الهجن بالقوع

تنفيذ مشروع لأعمال خدمية في مضمار الهجن بالقوع
31 أغسطس 2023 01:05

إيهاب الرفاعي (العين)

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أنجزت بلدية مدينة العين مشروعا جديدا لإنشاء منصة لكبار الشخصيات وخدمات لمضمار سباق الهجن في منطقة القوع، وذلك في إطار جهود البلدية لتوفير البنية التحتية والمرافق المتميزة التي تلبي احتياجات الجمهور والسكان.
ويتضمن المشروع تنفيذ مدرج للجمهور يتسع لـ 130 مقعداً ومنصة لكبار الشخصيات تتسع لـ 31 مقعداً، بالإضافة الى المرافق الخدمية للمنصة من دورات مياه وصالة طعام وساحة استقبال و4 غرف مكتبية و42 موقفاً لخدمة المنصة.
وأوضحت المهندسة لما الخيلي مدير المشروع تتضمن الأعمال إنشاء مضمار سباق للهجن بطول 1.6 كم مدعماً بحواجز جانبية من الأنابيب المعدنية، بما يوفر الخدمات اللازمة للمضمار تشتمل على بوابات إلكترونية مع غرف تحكم للبوابات وحظائر للهجن مع أسوار وبوابات ومرابط للجمال عند بداية ونهاية المضمار.
كما يشمل المشروع أعمال إنشاء طرق إسفلتية لخدمة المضمار، حيث تم إنشاء طريق إسفلتي على يمين المضمار بطول 1.6 كم وطريق آخر للكاميرات على يسار المضمار بطول 1.7 كم، فيما تم إنشاء مسار للهجن بطول 1.7 كم متضمناً حواجز معدنية من الطرفين لغرض وصول الهجن إلى حظيرة بداية السباق.
كما وتولي بلدية العين مشاريع البنية التحتية أهمية قصوى، انطلاقاً من رؤية ورسالة البلدية الرامية إلى إمارة ذات تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، إضافة إلى تطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام، من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

الهجن
بلدية العين
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