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«الفجيرة للتميز» يعقد اللقاء الأول للقيادات العليا والتنفيذية

جانب من اللقاء (وام)
31 أغسطس 2023 01:05

الفجيرة (الاتحاد)

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عقد برنامج الفجيرة للتميز الحكومي اللقاء الأول للقيادات العليا والتنفيذية في حكومة الفجيرة، حيث استعرض اللقاء مجموعة من المعلومات حول اختصاصات مكتب البرنامج والمشاريع التي يعمل عليها مثل جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز والتطوير القيادي والابتكار والإبداع المؤسسي والاستراتيجية والحوكمة، كما تم استعراض أهمية التطوير القيادي وتقييم القيادات العليا والتنفيذية في ظل التطور الذي يشهده الأداء الإداري والتنفيذي، من خلال تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتبسيط وتسهيل الإجراءات المتبعة لتحسين حياة المواطنين والمقيمين، من خلال تبنيهم ممارسات مبتكرة وغير تقليدية في العمل الحكومي تعكس مستوى متقدماً للقائد المتميز. كما تم خلال اللقاء عقد ورشة حول «وسام الفجيرة للقائد المتميز»، والتي تضمنت معلومات شامله حول وثيقة الترشح والمعايير التي يجب تحقيقها للتأهل للحصول على وسام القائد المتميز، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المجالات المختلفة التي تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير القادة ومساهماتهم في تطوير الخدمات الحكومية وتحقيق التميز.
مسيرة التميز بجرأة
خصص «وسام الفجيرة للقائد المتميز»  لجميع العاملين بالوظائف القيادية (مدير دائرة مدير عام مدير تنفيذي، ونوابهم) في الجهات الحكومية، حيث إن القائد الفعال يعمل على قيادة جهته نحو مسيرة التميز بجرأة، مع التركيز على استشراف المستقبل وتنمية المعرفة ورأس المال البشري وإبراز الإنجازات والنتائج المحققة.

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