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سفير سنغافورة يزور «الاتحاد»

حمد الكعبي يتسلم نسخة الكتاب من السفير (من المصدر)
31 أغسطس 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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زار كمال آر. فاسواني سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، مقر صحيفة الاتحاد في أبوظبي، واستقبله حمد الكعبي، رئيس التحرير.
وجرى خلال اللقاء، استعراض مجالات وآفاق التعاون بين «الاتحاد» والمؤسسات الإعلامية في بلاده، بما يجسد العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، والتي تشهد تطوراً ونمواً مطرداً في مختلف المجالات.
واستعرض رئيس التحرير، خلال اللقاء، أهم مراحل تطور العمل الإعلامي في الصحيفة منذ نشأتها، والتي واكبت أهم المراحل والأحداث التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات، مشيداً بالتعاون الوثيق بين الجهات الإعلامية بين البلدين، ودورها في ترسيخ قيم التعايش والاعتدال.
من جهته، أشاد سفير سنغافورة لدى الدولة بالعلاقات بين البلدين وتميزها وتطورها، والقائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.
وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه الإعلام الإماراتي، ودوره الوطني في إبراز منجزات الدولة، وترسيخ سمعتها الدولية.
وقدم السفير السنغافوري نسخة من كتاب يتناول محاور النهضة الشاملة في بلاده. 
وفي ختام الزيارة أهدى رئيس التحرير السفير نسخة من أول عدد لصحيفة «الاتحاد» والتي صدرت قبل 54 عاماً، كما أهداه نسخة من إصدارها عن «الأخوة الإنسانية» بمناسبة الزيارة التاريخية للبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية للإمارات في فبراير2019.

صحيفة الاتحاد
سنغافورة
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