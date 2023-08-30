«كهرباء الشارقة» توصل الخدمات لمنازل «الحراي»

الشارقة (الاتحاد)

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة توصيل الكهرباء للمنازل في منطقة الحراي 3 بمدينة خورفكان، حيث تم توصيل خدمات الكهرباء لأول منزل يوم الخميس الماضي 24 أغسطس 2023 والهيئة مستمرة في توصيل الكهرباء للمنازل التي تم إنجازها بالمنطقة، بناء على توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بكافة شؤون الإمارة وتوصيل كافة الخدمات للسكان.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي مساعد مدير إدارة خورفكان للشئون الفنية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أنه تم توصيل الكهرباء لأول منزل بالمنطقة، بعد أن كثفت الهيئة جهودها وتم إنجاز محطة توزيع جهد 33 كيلوفولت وتركيب عدد 12 محولاً 11 ك.ف وشبكة كابلات كهربائية بطول 22500 متر طولي تكفي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمنطقة، كما تم تنفيذ شبكة للمياه بطول 2850 متراً طولياً بتكلفة بلغت 30 مليون درهم.

وأشار إلى أن الهيئة نجحت في توفير فرق العمل والمعدات اللازمة، لإنجاز أعمال الحفر والتمديدات وتنفيذ شبكتي الكهرباء والمياه، لتوصيل الخدمات للمباني في المنطقة، في الموعد المحدد وفقاً لخطة الهيئة.