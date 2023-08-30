الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تاكسي دبي» تطلق 4 خدمات ذكية ومبتكرة

«تاكسي دبي» تطلق 4 خدمات ذكية ومبتكرة
31 أغسطس 2023 01:04

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
19 منطقة في دبي تستضيف أحداثاً رياضية
فلاي دبي توسع شبكتها الأفريقية برحلات منتظمة إلى مومباسا

 أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة 4 خدمات ذكية ومبتكرة إلى قائمة خدماتها المتوافرة على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App).
يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لدى «تاكسي دبي»، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد تقديم خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لقطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي.
 وقال عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها المؤسسة في تطوير خدماتها الذكية، تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته، ومواصلة الارتقاء بأدائها وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة لإسعاد الناس. 
وأضاف المير: «تحرص المؤسسة على تطوير آليات عملها بشكل مستدام، وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الرقمية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بهدف تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية، ما يرسخ من مكانة المؤسسة الرائدة في صناعة النقل الذكي، ويعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل».
 وتضمنت قائمة الخدمات التي أتاحتها المؤسسة، خدمة «حجز مركبات الليموزين بالساعة» و«خدمة المفقودات» و«خدمة قابلني هنا»، بالإضافة إلى خدمة «مشاركة حالة رحلتي» والتي تُمكن المتعامل من مشاركة حالة رحلته مع عائلته أو أصدقائه واطلاعهم بشكل دقيق على تفاصيل رحلته، ومسارها، وموعد وصوله.

دبي
تاكسي دبي
هيئة الطرق والمواصلات
آخر الأخبار
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
ريم الهاشمي تسلم سفير التشيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفير التشيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©