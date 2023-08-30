«تاكسي دبي» تطلق 4 خدمات ذكية ومبتكرة

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، إضافة 4 خدمات ذكية ومبتكرة إلى قائمة خدماتها المتوافرة على التطبيق الرقمي للمؤسسة (DTC App).

يأتي ذلك تماشياً مع استراتيجية التحول الرقمي المعتمدة لدى «تاكسي دبي»، وفي إطار الجهود الرائدة التي تبذلها على صعيد تقديم خدمات نقل رقمية آمنة ومستدامة، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة العالمية الرائدة لقطاع النقل والمواصلات في إمارة دبي.

وقال عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة التحول الرقمي والتطوير التجاري في مؤسسة تاكسي دبي، إن إطلاق هذه الخدمات يأتي تأكيداً للجهود التي تبذلها المؤسسة في تطوير خدماتها الذكية، تماشياً مع توجيهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتوظيفها لخدمة المجتمع وتعزيز رفاهيته، ومواصلة الارتقاء بأدائها وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الرامية إلى تقديم خدمات نقل بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية ومستدامة لإسعاد الناس.

وأضاف المير: «تحرص المؤسسة على تطوير آليات عملها بشكل مستدام، وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الرقمية، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية بهدف تقديم خدمات نقل وفق أعلى المعايير العالمية بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية، ما يرسخ من مكانة المؤسسة الرائدة في صناعة النقل الذكي، ويعزز الاستدامة لإمارة دبي في قطاع النقل».

وتضمنت قائمة الخدمات التي أتاحتها المؤسسة، خدمة «حجز مركبات الليموزين بالساعة» و«خدمة المفقودات» و«خدمة قابلني هنا»، بالإضافة إلى خدمة «مشاركة حالة رحلتي» والتي تُمكن المتعامل من مشاركة حالة رحلته مع عائلته أو أصدقائه واطلاعهم بشكل دقيق على تفاصيل رحلته، ومسارها، وموعد وصوله.