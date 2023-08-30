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عبدالله المري يؤكد رفع المستوى المعرفي للأفراد والمجتمع

عبدالله المري لدى تسلمه نسخة من الكتاب (من المصدر)
31 أغسطس 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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تسلم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، كتاب «مكافحة الجرائم المستحدثة» من مؤلفه الرائد خبير سعيد ثاني المري، مدير مركز أمن المعلومات بشرطة دبي، عضو هيئة تدريس منتدب في أكاديمية شرطة دبي، والذي يتناول الجرائم المستحدثة التي جاءت بالتزامن مع التطورات السريعة والهائلة لتقنية المعلومات وثورة الاتصالات، وخرجت عن إطار الجرائم التقليدية المعروفة.
وأثنى معالي الفريق المري على محتوى الكتاب وأهميته في رفع المستوى المعرفي لدى الأفراد والمجتمع، والمؤسسات ذات العلاقة، والأدوار التي من شأنها أن تساهم في وضع حلول لمثل هذه الجرائم التي أصبحت أحد التحديات الأمنية العالمية، مؤكداً أن شرطة دبي تمتلك كوادر بشرية متميزة متسلحة بالعلم والمعرفة وقادرة على دعم منظومة العمل الأمني والشرطي بمحتوى علمي متقدم.
وحول تفصيل الكتاب، قال الرائد خبير سعيد ثاني المري، إن الكتاب يناقش أحدث وأهم الموضوعات المطروحة في هذا المجال، نظراً لتسارع أشكال جرائم الاحتيال الإلكتروني، وقرصنة البرامج الإلكترونية والعديد من الجرائم المتعلقة بالتقنيات والتطور الرقمي، كما أنه يستعرض أهم المواضيع مثل نشأة الجرائم المستحدثة ومفهوم الجريمة المستحدثة، والمفارقات بين الجريمة التقليدية والجريمة المستحدثة، وكيفية مكافحة مثل هذه الجرائم، والحلول التي من شأنها أن تساهم بشكل كبير في التصدي لها. وأضاف الرائد المري، أن الكتاب يناقش دور المؤسسات الأمنية في التنسيق مع باقي مؤسسات الدولة والمجتمع، بهدف مكافحة الجريمة المستحدثة، ودور المؤسسات الدولية والإقليمية والعربية في مواجهة الجريمة، وتطبيقات عملية للجرائم المستحدثة.

عبدالله المري
شرطة دبي
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