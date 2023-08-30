«العليا لشرطة الشارقة» يناقش المؤشرات الاستراتيجية

الشارقة (وام)

ترأس اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، الاجتماع الثامن للجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة الشارقة لعام 2023 الذي عُقد اليوم بمقر القيادة بحضور أعضاء اللجنة.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، وتم عرض عدد من الخطط الأمنية الرامية إلى تعزيز الأداء في المجال الأمني، ونتائج المؤشرات الاستراتيجية للنصف الأول لعام 2023 إلى جانب عدد من المحاور الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية.

وفي ختام الاجتماع أثنى قائد عام شرطة الشارقة، على الجهود المبذولة من أعضاء اللجنة وفرق العمل خلال النصف الأول من العام 2023، والتي انصبت في تعزيز الأمن والأمان، موجهاً بضرورة الاستمرارية في تطوير آليات العمل من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وصولاً للريادة والاستدامة في منظومة العمل الأمني بمختلف القطاعات الشرطية.