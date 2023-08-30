8 فعاليات موحّدة تنظمها المدارس في أسبوع «عودة الطلبة»

دينا جوني (دبي)

عمّمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لائحة بالأنشطة الموحّدة التي تقترحها على المدارس الحكومية لتنفيذها خلال أسبوع عودة طلبة المدارس الحكومية، الذي بدأ في 28 أغسطس، ويستمر لغاية يوم غد الجمعة.

ولفتت المؤسسة إلى أنه على المدارس مراعاة التنوع والابتكار في الأنشطة والفعاليات بهدف إيجاد بيئة استقبالية تحفيزية ومشجّعة للطلبة، تمكّنهم من الاندماج والتفاعل الإيجابي مع انطلاق العام الدراسي.

وحددت المؤسسة ثماني فعاليات مختلفة يمكن للمدارس تنظيمها خلال أسبوع عودة الطلبة. ومن تلك الأنشطة «تواصلنا» التي تهدف إلى تنظيم جلسات تعارفية يتحدث فيها المعلمون مع أولياء الأمور والطلبة عن الأهداف المشتركة للعام الدراسي الجاري، ويشجعون الطلبة على تحديد أهدافهم الشخصية والعمل على تحقيقها. كما يمكن استخدام فيديوهات تحفيزية لتعزيز الإيجابية والألفة والتواصل. وفي «موروثنا الإماراتي» تنظم المدارس ورش السنع الإماراتي والهوية الوطنية بالتعاون مع أولياء الأمور والجهات المعتمدة.

كما تشارك المدارس أولياء الأمور في تنظيم ألعاب ومسابقات رياضية ضمن «الرياضة تسعدنا» في الفناء المدرسي أو الصالات الرياضية في المدارس، ومنها سباق الجري، والألعاب الجماعية والفكرية، لتشجيع النشاط والتفاعل بين الطلبة.

ومن الأنشطة التي تعزز ريادة الأعمال «بازار الأحلام» الذي يعدّ بالنسبة للمؤسسة تجربة فريدة لدعم التجار الصغار، من خلال تنظيم بازار بأفكار وإدارة الطلبة للمستلزمات المدرسية وأعمال من صنع أيديهم تحت إشراف إدارة المدرسة.

وفي جانب المهارات، تنظم المدارس «أصنع بيدي» حيث يشارك أولياء الأمور والجهات والشركاء في تنظيم ورش عمل للأعمال اليدوية لتعليم الطلبة مهارات جديدة تعزز الجانب الحركي والإبداعي لديهم.

وفي الفن والقراءة، تنظم المدارس «صندوق الحكايات» حيث يتشارك الطلبة وأولياء الأمور والمعلمين في قراءة قصص وحكايات، وكذلك جولات افتراضية لأماكن سياحية ومتاحف ووجهات وطنية. وكذلك تنظيم فعاليات فنية وثقافية متنوعة ضمن «فن وإبداع» مثل معرض الرسم الحي للطلبة وأولياء الأمور الموهوبين، وتقديم أناشيد وطنية.