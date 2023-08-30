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الطقس المتوقع على الإمارات غداً

أبوظبي
30 أغسطس 2023 17:34

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:12 والمد الثاني عند الساعة 01:11 والجزر الأول عند الساعة 19:01 والجزر الثاني عند الساعة 08:08.
بحر عُمان خفيف إلى متوسط الموج. يحدث المد الأول عند الساعة 10:00 والمد الثاني عند الساعة 21:55 والجزر الأول عند 16:07 والجزر الثاني عند الساعة 04:10.

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المصدر: وام
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