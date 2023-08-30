وصول طائرة إماراتية إلى أمدجراس التشادية حاملة مساعدات إنسانية

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد تحمل مساعدات إنسانية متنوعة للمجتمع المحلي، حيث كان في استقبالها الفريق الإنساني الإماراتي في تشاد.

يتكون الفريق الإنساني من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وبالتنسيق مع مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في تشاد.

وقال محمد خميس آل علي، ممثل مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية: «تأتي شحنة المساعدات هذه ضمن سلسلة الشحنات التي وصلت إلى مدينة أمدجراس التشادية، وذلك بعد الزيارات الميدانية التي قام بها الفريق الإنساني إلى قرى أمدجراس وتلمس احتياجات الأهالي والسعي إلى توفير هذه الاحتياجات في أقرب وقت ممكن».