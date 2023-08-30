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الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود تواصل فعالياتها بنجاح

الحملة الوطنية للأمن والسلامة بمحطات الوقود تواصل فعالياتها بنجاح
30 أغسطس 2023 16:12

أكدت اللجنة المشتركة للأمن والسلامة، الممثلة بوزارة الطاقة والبنية التحتية والقيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية وشركائها الاستراتيجيين، أن النتائج الأولية للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023 كشفت عن نجاح الحملة منذ انطلاقها في 26 يوليو الماضي في رفع نسبة التزام السائقين ومرتادي محطات الوقود بقواعد الأمن والسلامة الواجب اتباعها في المحطات.

ومن المتوقع أن تشهد الحملة - التي تأتي بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للتوزيع ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» وشركة بترول الإمارات الوطنية «إينوك» - المزيد من النتائج الإيجابية مع توسع المشاركة بالحملة وتفاعل مستخدمي المحطات وحرصهم على تطبيق تعليمات وإرشادات الأمن والسلامة في المحطات، بما يعكس دور الحملة في تحقيق أفضل مؤشرات السلامة في محطات الوقود، وضمان حماية الأرواح والممتلكات والمساهمة بترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أكثر دول العالم أمناً وسلامة.

وأكد المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» للتوزيع، أن الحملة استطاعت على مدار أربعة أعوام ترسيخ مكانتها كأحد أهم الحملات التوعوية على مستوى المنطقة الداعمة لمقومات الأمن والسلامة في محطات الوقود، وهي تواصل هذا العام تحقيق نتائج استثنائية على صعيد تمكين مستخدمي محطات الوقود من الوسائل والإرشادات السليمة التي تعزز من سلامتهم وسلامة العاملين في المحطات، مؤكداً حرص أدنوك للتوزيع على استمرار دعم الحملة لتواصل إنجازاتها ونجاحاتها، وذلك في إطار التزامها بسياسة الصحة والسلامة والبيئة بنسبة 100%، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز إجراءات السلامة في محطات الوقود ورفع مستوى الوعي بمؤشرات الأمان والسلامة في المحطات.

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من جانبه أشار علي خليفة الشامسي، مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، إلى أن النتائج التي حققتها الحملة منذ انطلاقها تؤكد أهميتها ودورها في تعزيز التزام مستخدمي محطات الوقود في دولة الإمارات بقواعد الأمان والسلامة وتقديم الإرشادات وأفضل الممارسات الواجب اتباعها في محطات الخدمة، وتحديداً أثناء عملية تعبئة المركبة بالوقود، بهدف ضمان الأمن والسلامة، مؤكداً أن المؤسسة تضع سلامة أفراد المجتمع دائماً في مقدمة أولوياتها، وانطلاقاً من ذلك نواصل شراكتنا الاستراتيجية ودعمنا للحملة الوطنية التوعوية المشتركة للأمن والسلامة بمحطات الوقود لصيف 2023 من أجل تحقيق السعادة وضمان سلامة وأمن مستخدمي محطات الوقود وجميع العاملين في المحطات.

وأكد سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، أن ضمان السلامة في محطات الوقود هو مسؤولية جماعية ومحصلة عمل مشترك والتزام من كافة مستخدمي محطات الوقود والعاملين فيها بمعايير الأمن والسلامة، ومن هنا تأتي أهمية النتائج التي حققتها الحملة في تعزيز هذه المسؤولية وتوعية مستخدمي محطات الوقود بالإجراءات الواجب اتخاذها في المحطات لضمان الأمن والسلامة، مشيراً إلى أن السلامة تمثل أولويةً قصوى بالنسبة لعمليات مجموعة إينوك على كافة الصعد، لما لها من أثر مباشر على أعمال المجموعة وموظفيها والمجتمع، مثمناً الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المشتركة للأمن والسلامة لإنجاح هذه الحملة الهامة التي تسهم بشكل كبير في توعية الأفراد بخطورة الممارسات الخاطئة ضمن محطات الوقود.

وتواصل الحملة فعالياتها حتى 25 سبتمبر المقبل، مقدمةً تعليمات وإرشادات لضمان الأمن والسلامة في محطات الوقود، والمتمثلة بإبطاء السرعة إلى 20 كم/ساعة عند الدخول إلى المحطة، وعدم ترك السيارة إلا للدواعي القصوى، والامتناع عن التدخين وإطفاء المحرك، والتأكد من إحكام إغلاق خزان الوقود.

المصدر: وام
وزارة الطاقة والبنية التحتية
القيادة العامة للدفاع المدني
وزارة الداخلية
الوقود
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