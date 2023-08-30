فحص 903 حافلات مدرسية للتأكد من جاهزيتها لنقل الطلبة في عجمان

أنجزت هيئة النقل في عجمان، فحص 903 حافلات مدرسية للتأكد من جاهزيتها لنقل الطلبة من وإلى المدارس، وذلك في إطار استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024 وبهدف توفير كافة المتطلبات التي تسهم في تعزيز سلامة الطلبة وتوفير نقل مدرسي آمن لهم.

وقال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في الهيئة، إن المؤسسة عممت على جميع المنشآت التعليمية بضرورة الالتزام باللوائح الخاصة بالنقل المدرسي للسنة الدراسية الجديدة من حيث الاشتراطات والمواصفات الداخلية والخارجية للحافلات المدرسية.

وأضاف أن هيئة النقل وفرت فاحصا معتمدا للتأكد من سلامة الحافلات المدرسية ضمن اللائحة التي حددتها وعممتها على منشآت التعليم في إمارة عجمان، كاللون والعمر الافتراضي للحافلة وعدد الأبواب والمقاعد.

وذكر أن الهيئة تولي اهتماما كبيرا لتدريب السائقين ومشرفي الحافلات المدرسية؛ لضمان قدرتهم واستعدادهم للتعامل مع أية مشكلات أو حالات طارئة قد تواجه الطلبة أثناء رحلتهم في الحافلة المدرسية، موضحا أنّ التدريب شمل 1546 مشرفا ومشرفة و1378 سائقا تم إصدار التصاريح اللازمة لهم.

وشملت الدورات التدريبية للسائقين والمشرفين برامج متخصصة في السلامة المرورية والإسعافات الأولية وطرق الإخلاء واستخدام الطفايات وكيفية التعامل مع أجهزة الحضور والانصراف، وإلمام السائق أو المشرف بمسؤولياته وواجباته أثناء نقل الطلبة.