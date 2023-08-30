محمد بن راشد: إنجاز اقتصادي جديد للإمارات سجلته تجارتنا الخارجية غير النفطية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» أن دولة الإمارات حققت إنجازاً اقتصادياً جديداً، حيث سجلت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط في العام الحالي.

وقال سموه عبر حسابه في منصة "إكس": "في إنجاز اقتصادي جديد لدولة الإمارات سجلت تجارتنا الخارجية غير النفطية رقماً قياسياً جديداً بوصولها لتريليون و239 مليار درهم خلال ستة أشهر فقط العام الحالي".

وأضاف سموه :"واصلت صادراتنا غير النفطية أيضاً نموها بشكل كبير، حيث تجاوزت خلال 6 أشهر ما كنا نحققه في عام كامل قبل خمس سنوات فقط .. وارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% هذا العام، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها رئيس الدولة حفظه الله ".

وأكد سموه: "ستتجاوز تجارتنا الخارجية غير النفطية 2.5 تريليون هذا العام بإذن الله .. وسنحقق الهدف الذي أعلناه بالوصول لرقم 4 تريليونات درهم في 2031 ".

وأضاف سموه: "كما قلنا سابقاً سيكون العام 2023 أفضل عام اقتصادي في تاريخ دولتنا .. وستبقى الدولة لاعباً رئيسياً في التجارة الدولية لترسخ موقعها كأحد أهم المراكز العالمية التي تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه .. والقادم أفضل وأعظم بإذن الله."