الخميس 31 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"النقل المتكامل" يحث سائقي الشاحنات على التأكد من سلامة إطارات مركباتهم

أرشيفية
30 أغسطس 2023 10:45

كثف مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي جهوده لتوعية سائقي الشاحنات باتباع الإجراءات الضرورية اللازمة للحفاظ على سلامتهم والارتقاء بمستويات السلامة المرورية على الطرق.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرصه على اتباع إرشادات الوقاية والسلامة في المركبات وإجراء الفحص الدوري لها وصيانتها بشكل مستمر بما يضمن صحة وسلامة السائقين وجميع مستخدمي الطرق.

وأكد مركز النقل المتكامل ، خلال حملة توعوية ميدانية تهدف إلى تعزيز الثقافة المرورية بين السائقين، على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسهم في تحقيق السلامة المرورية وتجنب وقوع الحوادث على الطرق، من بينها فحص إطارات المركبة والصيانة الدورية للمركبات والالتزام بمتطلبات القيادة الآمنة.

وشدد المركز على ضرورة فحص الإطارات باستمرار .. مشيراً إلى خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات والتي قد تؤدي إلى إصابات بليغة.. موضحاً أن عدة أسباب تؤدي إلى انفجار الإطارات، منها قلة أو زيادة ضغط الهواء داخل الإطار والحمولة الزائدة وقطع مسافات طويلة من دون التوقف للاستراحة فضلاً عن استخدام إطارات مستعملة أو غير ملاءمة لنوع المركبة وحمولتها أو للرحلات الطويلة.

أخبار ذات صلة
إغلاق جزئي على شارع الشيخ زايد بن سلطان في أبوظبي
إغلاق جزئي على شارع الكورنيش - أبوظبي

وفي هذا السياق، قام المركز بتوزيع منشورات على السائقين بلغات عدة شملت العربية والإنجليزية والأوردو، وتتضمن إجراءات السلامة الواجب اتباعها لضمان السلامة المرورية والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، والتي تضمنت بالإضافة إلى الفحص الدوري للشاحنات والتأكد من جودة الإطارات، الفحص الدوري لبطارية الشاحنة ومكيف الهواء وتجهيز حقيبة الإسعافات الأولية والتأكد من وجود طفاية الحريق بحالة صالحة للاستخدام .. لافتاً الى أهمية التأكد دائماً من صلاحية إضاءة المصابيح الخلفية والأمامية، والإشارات الأمامية والخلفية وضرورة وجود الملصقات الفسفورية العاكسة في حالة جيدة.

كما وجه المركز نصائح للسائقين بضرورة شرب كمية وافرة من الماء بشكل دوري لتجنب حالات الجفاف المحتمل حدوثها أثناء القيادة.

وأشار إلى الدور المهم الذي يؤديه قطاع نقل البضائع في دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في الإمارة، مضيفاً أن الجهود المبذولة لتوعية سائقي الشاحنات تأتي تعزيزا لهذا الدور والوصول إلى نظام نقل آمن ومستدام يعزز السلامة المرورية على الطرق ويدعم التنمية المحلية بمختلف قطاعاتها.

 

المصدر: وام
النقل المتكامل
الشاحنات
آخر الأخبار
صورة ترامب الجنائية مطبوعة على قمصان
عربي ودولي
ترامب يرد على اتهامه بالسعي لتغيير نتائج انتخابات الرئاسة
اليوم 19:38
قوات أمن أمام سفارة فرنسا في العاصمة النيجرية نيامي
عربي ودولي
فرنسا ترد على أمر المجلس العسكري في النيجر بطرد سفيرها
اليوم 19:24
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
الإمارات
شرطة رأس الخيمة تضبط عصابة متخصصة في النصب والاحتيال
اليوم 18:49
إيلون ماسك
دنيا
«تويتر» تضيف ميزة جديدة لمنافسة «واتساب»
اليوم 18:29
ريم الهاشمي تسلم سفير التشيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
الإمارات
رئيس الدولة يمنح سفير التشيك وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
اليوم 18:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©