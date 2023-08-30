كلية ليوا تدشن برنامجاً تعريفياً للطلبة تحت شعار "النجاح يبدأ بالفرص"

تدشن كلية ليوا بحرميها الجامعيين في أبوظبي والعين برنامجاً شاملاً للإرشاد التعريفي تحت شعار "النجاح يبدأ بالفرص" برسالتها وأهدافها والبرامج الأكاديمية المطروحة بها والتي تواكب احتياجات سوق العمل وتلبي أجندة الخمسين المقبلة وينطلق البرنامج التعريفي في 24 أغسطس الجاري، وتتضمن هذه الفعالية عدداً من الفرص الواعدة للطلبة من بينها 7 فئات لمنح دراسية مخصصة للطلبة بالإضافة إلى إعفاء الطلبة المستجدين من رسوم التسجيل للعام الأكاديمي الجديد 2024.

وأكدت كلية ليوا على أهمية هذا البرنامج التعريفي الذي يمثل نافذة شاملة يطلع من خلالها الطالب على البرامج والتخصصات الأكاديمية للعام الجديد 2024 وما يرتبط بكل تخصص من بيئة تعليمية محفزة على الإبداع والريادة وكذلك التنوع الطلابي وتنوع أعضاء هيئات التدريس بالإضافة إلى المختبرات الدراسية التطبيقية وخطط التدريب العملي والفرص الوظيفية المتاحة بعد التخرج وغيرها من العناصر التي تدعم مسيرة الطالب خلال دراسته الجامعية في الكلية.

وتقدم كلية ليوا 25 برنامجاً أكاديمياً متخصصاً، تلبي مختلف القطاعات الهندسية والعلوم الصحية والإدارية والإعلام، وتقنية المعلومات وغيرها من التخصصات، بالإضافة إلى توفير بنية تحتية متطورة، وفق أرقى المعايير العالمية، تتضمن 35 مختبراً تطبيقياً، ونخبة تضم أكثر من 100 عضو هيئة تدريس من الكفاءات الأكاديمية المتميزة، تم استقطابهم من جامعات عالمية مرموقة، بما يعزز من مكانة الكلية، ويسهم بصورة جيدة في تعزيز مسيرة التعليم على مستوى إمارة أبوظبي بصورة خاصة، والدولة بصفة عامة.

وأشارت الكلية إلى أنه يتم خلال هذه الفعاليات التعريف ببرامج المنح الدراسية التي تقدمها الكلية للطلبة والتي تشمل 7 فئات من المنح المتخصصة للطلبة من بينها: منحة رئيس مجلس أمناء كلية ليوا والمخصصة للطلبة الحاصلين على معدل 97 فما فوق في الثانوية العامة والذين تنطبق عليهم شروط المنحة، ومنحة الكلية للمتفوقين في الثانوية العامة الحاصلين على معدل 80 - 95% للعام الدراسي الحالي، ومنحة الطلبة المتفوقين دراسياً خلال سنوات دراستهم في الكلية والمشمولين بقوائم الشرف للمتفوقين، والمنحة المخصصة لأبطال خط الدفاع الأول من عناصر الرعاية الصحية وذويهم، والمنح المخصصة لأفراد العائلة الدارسين في الكلية، ومنحة أصحاب الهمم، ومنح الشراكات الاستراتيجية التي تقدم للطلبة في إطار التعاون المشترك مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.