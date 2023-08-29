سلطان القاسمي: التعليم الهجين لحالات خاصة في جامعة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، باعتماد نظام التعليم الهجين في جامعة الشارقة للحالات الخاصة التي تستدعي ذلك، كالطلبة الموظفين الذين لا يستطيعون المواظبة على التعليم الحضوري، ودعا سموه إلى احترام وتقدير اللغة العربية وتعلمها.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، مع الإعلامي محمد حسن خلف، المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «أشفق على الطلبة الموظفين غير القادرين على الانتظام في الحضور بالجامعة، لذلك سنعتمد في جامعة الشارقة نظام التعليم الهجين، وهو دمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، بحيث يحضر الطالب في الجامعة يوماً واحداً أسبوعياً للمساق الواحد بدلاً عن ثلاثة أيام أسبوعياً، وليحضر اليومين الباقيين عن بُعد (أون لاين)، على أن يتم تطبيق هذا النظام لعلاج حالات خاصة فقط، مع تقديم ما يثبت أن الطالب وضعه يستدعي تطبيق النظام الهجين ليتمكن من استكمال دراسته، كالموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على إجازة، وليس للجميع».

جاء ذلك في مبادرة كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، تفاعلاً مع مداخلة هاتفية من «أم سعود» التي اشتكت من عدم قدرتها على الانتظام في حضور المحاضرات بسبب التزامها بالعمل لكونها موظفة.

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن اللغة العربية وأهميتها وأصلها.

كما اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 286 منحة دراسية «درجة البكالوريوس» في جامعة خورفكان بمختلف التخصصات للعام الأكاديمي 2023 – 2024 لأبناء إمارة الشارقة وأبناء المواطنات بالإمارة.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، 81 منحة للدراسات العليا «درجة الماجستير» بجامعة خورفكان.

أُعلن عن توجيه سموه، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.