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عمار النعيمي يؤكد على الالتزام بالحوكمة المؤسسية

عمار النعيمي مترئساً الاجتماع بحضور أعضاء المجلس (وام)
30 أغسطس 2023 00:50

عجمان (وام) 

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اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، التقرير المالي لعام 2022 بعد الاطلاع على تقرير مكتب التدقيق الخارجي «كروماك»، وأهم توصيات المكتب، حيث وجه سموه بضرورة الالتزام بأعلى معايير الحوكمة المؤسسية لتقديم نموذج للعمل الإنساني والخيري يحقق استفادة أكبر عدد من المستحقين لمساعدات المؤسسة.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المؤسسة لعام 2023 الذي عقد أمس في ديوان الحاكم، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس الأمناء، والأعضاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي والشيخ راشد بن حميد النعيمي عضو مجلس الأمناء، والدكتور عبدالله محمد الأنصاري وأحمد إبراهيم الغملاسي الشامسي وحمد تريم الشامسي وطارق عبد الله العوضي مدير عام المؤسسة، حيث تم خلاله استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
واطّلع المجلس على التقرير النصف سنوي للمؤسسة، حيث بلغ إجمالي المصروفات خلال النصف الأول من عام 2023 أكثر من 31 مليون درهم وأكثر من 47 ألف مستفيد، والتي شملت مشروع «إفطار صائم» في المناطق التي يكثر فيها العمال والمحتاجون، بالإضافة إلى برنامجها في المير الرمضاني للأسر ذات الدخل المحدود، علاوة على مشاريع كفالة وتمكين الأيتام ومشاريع الإسكان المتنوعة من صيانة واستكمال بناء منازل المواطنين ومشاريع صيانة المساجد.
كما اطّلع سموه وأعضاء مجلس الأمناء على مقترح مشروع إحلال مساكن المواطنين وتم اعتماده، على أن يبدأ العمل في المشروع في 2024 مع تحديد الفئات المستحقة ومعايير الاستحقاق والموازنة المطلوبة للمشروع مع رفع نموذج للمساكن المقترح بناؤها. ووافق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي على إقامة عرس جماعي خلال شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 52 بمشاركة 50 عريساً ودعمهم مالياً، ووجه سموه بتقديم مليون و400 ألف درهم للعرسان المشاركين دعماً للشباب المقبلين على الزواج. واستعرض المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على أجندة الاجتماع لدعم عمل المؤسسة في المجالات الخيرية، وجرت مناقشة عامة لعدد من المواضيع المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تعزز إيراداتها واستدامة مواردها.

عمار النعيمي
عجمان
مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية
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