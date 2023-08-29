ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية البرامج المعرفية

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية البرامج المعرفية في إثراء العقول وتبادل الخبرات في مختلف المجالات التي تنهض بالمجتمع وتعزز وعي أفراده نحو المزيد من التقدم والتطور.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، 28 طالبًا وطالبة من كليات التقنية العليا الملتحقين بالبرنامج التعليمي الشامل في كوريا الجنوبية، الذي تمّ برعاية من سموّه في يوليو الماضي.

وأشار سموّ ولي عهد الفجيرة، إلى الاهتمام الذي توليه حكومة الفجيرة ببناء الإنسان وتمكينه، تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سموّه لنتائج البرامج التعليمية والثقافية الشاملة الهادفة إلى تمكين شباب واعٍ ومساهم فاعل في خدمة المجتمع تنمويًا وحضاريًا.

واستمع سموّه، خلال اللقاء، من الطلبة والطالبات، إلى تفاصيل البرنامج وأهدافه حيث تضمّن زيارات ميدانية إلى عدد من المراكز البحثية والعلمية في مجال التكنولوجيا والفضاء والطاقة المائية والنووية، إضافةً إلى زيارة أهم الشركات التقنية والجامعات والمتاحف والمؤسسات الثقافية.

وأشاد سموّه بمستوى نتائج البرنامج التي تحدّث عنها الطلبة، ومدى استفادتهم من الاطلاع على تجارب معرفية متنوعة، واكتساب مهارات جديدة في مختلف التخصصات التي تسهم في صقل شخصياتهم والانطلاق نحو آفاق واسعة من البحث والتعلم والتجربة.

ودعا سموّه، الطلبة والطالبات، إلى مواصلة الاكتشاف والاطلاع، والانفتاح على الثقافات المتنوعة حول العالم، والممارسات المختلفة لشعوب المجتمعات الإنسانية، والاستفادة من أفضلها في بناء الوطن، وخدمته، ودعم ركائز النهضة والتنمية الشاملة في الدولة.

وعبّر الطلبة والطالبات عن سعادتهم بحفاوة استقبال سمو ولي عهد الفجيرة لهم، ما يشكّل حافزًا ودعمًا مستمرًا نحو الارتقاء في مسيرة العلم والمعرفة والنجاح.

حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والدكتور عبدالله السويجي المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا بالفجيرة، ومنى المطيري مدير أول للخدمات المساندة.