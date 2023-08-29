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مسؤولة أممية تزور «الطوارئ والأزمات»

علي النيادي خلال استقبال باولا ألبيرتو (وام)
30 أغسطس 2023 00:51

أبوظبي (وام)

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استقبل علي راشد النيادي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، باولا ألبيرتو مدير مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث لدى الأمم المتحدة والوفد المرافق لها، وذلك في مقر الهيئة بأبوظبي.
حضر اللقاء سيف جمعة الظاهري مدير مركز العمليات الوطني، مريم ياعد القبيسي مدير إدارة الإعلام والاتصال، وفهد بطي المهيري مدير إدارة السلامة والوقاية، إلى جانب عدد من ممثلي الهيئة.
جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من ضمنها التأكيد على توفير تحديثات شاملة من مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بشأن مشاركتها المستمرة مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، إلى جانب إبلاغ الشركاء في دولة الإمارات بالمعلومات رفيعة المستوى حول مبادرة الإنذار المبكر للجميع والمعروفة دولياً بالمسمى (EW4All).
كما ناقش وفد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وقادة الهيئة أهمية توفير تحديثات عن مساهمة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث المقدمة إلى العمليات الرئيسية ذات الصلة بمؤتمر الأطراف «COP28» الذي تستضيفه الدولة العام الجاري، وتقدم وفد مكتب الأمم المتحدة بدعوة الهيئة لحضور منتدى المرونة العالمي والمزمع عقده على مدار يومي 5 و6 أكتوبر المقبل في دبي.
وأشادت باولا ألبيرتو بمنجزات الدولة في ملف «إطار عام سنداي» وتقرير منتصف المدة كواحدة من الدول الرائدة في ذلك، وتميز الهيئة مؤخراً في الاستجابة لمختلف الطوارئ والكوارث، بما فيها منظومة الاستجابة الإعلامية وآلية التعامل مع منظومة الإنذار المبكر.
وأكد الطرفان على أهمية العمل معاً للتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال التهديدات والكوارث العالمية المختلفة.

أبوظبي
الطوارئ والأزمات
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