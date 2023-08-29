جامعة أبوظبي في المرتبة الـ 13 عالمياً ضمن قائمة «أفضل الجامعات الصغيرة»

أبوظبي(الاتحاد)

سجلت جامعة أبوظبي إنجازاً جديداً بتبوئها المرتبة الـ 13 عالمياً وصدارتها ضمن قائمة «أفضل 20 جامعة صغيرة في العالم»، وذلك وفق تصنيف «التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية» المرموق لعام 2023، في إنجاز جديد يجسد جهود الجامعة المستمرة لتحقيق التميز الأكاديمي بمجالاته كافة.

كما حلت جامعة أبوظبي في صدارة الترتيب من بين 81 مؤسسة أكاديمية في 33 موقعاً، وذلك تماشياً مع مساعي الجامعة المستمرة لتقديم برامج أكاديمية تنافسية ومعتمدة تتماشى مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات وتُطابق أعلى المعايير الدولية. ويأتي التصنيف الجديد بمثابة تقدير دولي لما تتميز به جامعة أبوظبي من مناهج أكاديمية رفيعة المستوى وبيئة تعلم مبتكرة وبرامج أكاديمية مميزة.

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور غسان عواد، مدير جامعة أبوظبي: «نحن سعداء بحصول الجامعة على المرتبة الـ 13 كأفضل جامعة صغيرة في العالم من قبل تصنيف (التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2023)، حيث يمثل ذلك إنجازاً جديداً تضيفه جامعة أبوظبي إلى سجلها الحافل، وخطوة مهمة أخرى في مسيرتنا نحو التميز، وإضافة قيّمة إلى سلسلة نجاحاتنا، ضمن هذا التصنيف العالمي المرموق، بما يُجسد تصميمنا على توفير تعليم أكاديمي مُعاصر وخلق بيئة تعليمية جذابة».

وأضاف البروفيسور عواد: «أهنئ أعضاء هيئات التدريس والطلبة والهيئة الإدارية وقيادة الجامعة بهذا الإنجاز، وأشكرهم على دعمهم وجهودهم التي كان لها بالغ الأثر في تحقيق هذا الإنجاز».

مراكز متقدمة

كانت جامعة أبوظبي قد تبوأت أخيراً المرتبة 58 من بين 963 مؤسسة أكاديمية في 78 دولة حول العالم، وفقاً لتصنيف التايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية الحديثة على مستوى العالم لعام 2023. كما حلت الجامعة ضمن أفضل ثلاث جامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت في المرتبة الأولى في مجال التدريس، وفق تصنيف التايمز، محققة مراكز متقدمة وإنجازات بارزة تُتوج بها مسيرتها الحافلة في مجال التعليم والبحث والتميز الأكاديمي.