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اختتام برنامج «صيفنا سعادة» في عجمان

اختتام برنامج «صيفنا سعادة» في عجمان
30 أغسطس 2023 00:51

عجمان(وام)
برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، شهد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، في فندق سراي عجمان، صباح أمس، حفل اختتام الدورة الرابعة من البرنامج الصيفي لإمارة عجمان «صيفنا سعادة 2023»، والذي نظمته حكومة عجمان، بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية على المستوى الاتحادي والمحلي.
واستقطب البرنامج منذ انطلاقه في الـ 17 من يوليو الماضي وحتى ختامه في 17 من أغسطس الحالي أكثر من 4250 مشاركاً من مختلف فئات وشرائح المجتمع، لا سيما فئتي الشباب والناشئين، وشهد مشاركة واسعة من الأسر الإماراتية والمقيمة وأصحاب الهمم في مختلف مبادراته وفعالياته التي بلغت 112 برنامجاً وورشة عمل.
وقام الشيخ حميد بن عمار النعيمي، راعي الحفل، يرافقه أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة المنظمة، بتكريم الجهات والدوائر والمؤسسات المشاركة والداعمة، والتي أسهمت في إنجاح البرنامج الصيفي وتكريم المساهمين والمتعاونين مع البرنامج، إلى جانب الجهات الإعلامية التي خصّصت تغطية مميزة للبرنامج، وفي مقدمتهم وكالة أنباء الإمارات التي تميزت بكونها الأكثر متابعة في تغطية فعاليات البرنامج، إضافة إلى تكريم الفائزين بجوائز التميز.
وقال الشيخ حميد بن عمار النعيمي: «إن الدعم والاهتمام والرعاية من سمو ولي عهد عجمان للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان (صيفنا سعادة) يعد من أهم أسباب نجاحه ليس في هذه النسخة بل في جميع نسخه السابقة»، مشيداً بالجهود التي بذلتها الجهات المشاركة واللجان المنظمة، وبتنوع المحاور والفعاليات والبرامج التطويرية والمجتمعية والرياضية والعلمية والدينية في البرنامج.
وفي ختام التكريم، قدمت اللجنة المنظمة لبرنامج «صيفنا سعادة» درعاً تقديرية للشيخ حميد بن عمار النعيمي، راعي الحفل، تقديراً لتشريفه للحفل.
4 محاور أساسية
قال أحمد الرئيسي إن «صيفنا سعادة» في دورته الرابعة اشتمل على 4 محاور أساسية هي البرامج المجتمعية، والبرامج الرياضية، والبرامج التطويرية والمراكز الصيفية اليومية، وتضمن العديد من الفعاليات قسمت إلى المسابقات والمبادرات والورش المجتمعية والبرامج والمبادرات الرياضية، إضافة إلى مسابقات حفظ القرآن الكريم.

 

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