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بلدية دبي تخرج الدفعة الأولى من «مواهب المستقبل»

بلدية دبي تخرج الدفعة الأولى من «مواهب المستقبل»
30 أغسطس 2023 00:51

دبي (وام)

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 نظمت بلدية دبي أمس حفل تخريج أول دفعة من منتسبي برنامج «مواهب المستقبل» لتأهيل وإعداد الكوادر البشرية من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لمواكبة المسارات والاقتصادات المستقبلية، والذي أطلقته بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الشارقة في سبتمبر 2022. واستقطب البرنامج 41 منتسباً من موظفي البلدية جرى تدريبهم وتعزيز معرفتهم النظرية وتطوير مهاراتهم العملية والميدانية، ضمن ثلاثة مسارات؛ أولها المسار الهندسي في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، والثاني الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الرقمية، والثالث مسار سلامة الغذاء في مجال تحليل البيانات الضخمة.
أقيمت مراسم حفل التخرج بحضور داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، والدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة، ولفيف من القيادات التنفيذية والإدارية والأكاديمية رفيعة المستوى من الطرفين.
وأعرب داوود الهاجري عن فخره بتخريج أول دفعة من برنامج مواهب المستقبل الذي استهدف تطوير وإعداد الكوادر البشرية الإماراتية، وتأهيلها لتكون جاهزة للمتغيرات المستقبلية في عدد من التخصصات العلمية الداعمة لمجالات عمل البلدية، ويؤكد البرنامج مدى حرص بلدية دبي على توفير بيئة جاذبة ومستدامة، واهتمامها بتطوير مهارات كوادرها البشرية وتعزيز استدامتها وتنمية قدراتهم وتهيئتهم لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية التي تتماشى مع نمو وتطلعات وطموحات إمارة دبي العالمية، ونستلهم هذا النهج الريادي من فكر ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في القيادة، وإعداد قادة وكوادر المستقبل الذي يؤكد سموه دوماً على أنه ملك لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.
ومن جهته، قال الدكتور فادي العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: «إن هذا التعاون سيسهم في فتح آفاق جديدة لمزيد من التعاون والتطوير، حيث تسلط الشراكة بين بلدية دبي والجامعة الأميركية في الشارقة الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والأكاديمي، كما أنها تعبر عن رؤية مشتركة لتعزيز عمليات التعلم والتطوير المستمر، من أجل بناء قوى عاملة أكثر تميزاً وقوة لدعم التنمية المستدامة للمدينة وللدولة».

بلدية دبي
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