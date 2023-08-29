«صيف بلا هشاشة» في خورفكان

خورفكان(الاتحاد)

استكملت جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها التوعوية «صيف بلا هشاشة» على شاطئ خورفكان، بالشراكة مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وذلك بمشاركة أكثر من 250 فرداً من شرائح المجتمع كافة.

حضر انطلاق الفعالية وحيدة عبد العزيز، رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، وأحمد الحوسني، المدير العام لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل، إلى جانب مشاركة عدد من الجهات والمؤسسات.

وتهدف الحملة إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة الرياضة عن طريق إقامة برامج صيفية توعوية رياضية ومجتمعية في مواقع مختلفة في إمارة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، حيث استهدفت الحملة جميع الفئات العمرية.

وتتضمن الحملة العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسلط الضوء على التوعية بمرض التهاب المفاصل، وضرورة توحيد الجهود لتعزيز التوعية ومساعدة المرضى على مواجهة تحدياته بنجاح، وتوعيتهم عن طريق المحاضرات والفعاليات المتنوعة بأهمية المشي والتغذية والاستشارات الصحية عن هشاشة العظام، وعمل فحوص مجانية مصاحبة للفعالية، إضافة للفعاليات والرياضات البحرية.

وأعربت وحيدة عبد العزيز، عن سعادتها بإطلاق الحملة والتي تعتبر استكمالاً للجهود التي نأمل أن نحققها لرفع مستوى الوعي لدى مرضى المفاصل بالتحديد وجميع أفراد المجتمع ضمن توجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، التي تحرص على توفير بيئة صحية داعمة للمرضى في الشارقة، لتعزيز الوعي المجتمعي بمرض التهاب المفاصل، أحد الأمراض الشائعة في دولة الإمارات، إضافة إلى مساندة المرضى الذين يواجهون تحديات يومية، ولمساعدتهم على التمتع بأسلوب حياة صحية. وأشارت رئيسة جمعية أصدقاء مرضى التهاب المفاصل إلى أن حملة «صيف بلا هشاشة» تعتبر إحدى الوسائل لإحداث تغيير إيجابي في المجتمع، من خلال حشد الدعم للمرضى، وفي الوقت ذاته المحافظة على اللياقة البدنية، وعلى نمط حياة صحي، وهو ما يمثل أحد أهداف الفعالية.