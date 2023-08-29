«الصحة»: سياسة وطنية لتعزيز صحة المرأة

دبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع انطلاق مرحلة الإعداد لصياغة السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، بهدف تحسين صحة ورفاه المرأة في الدولة، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة لها، من خلال إطار وطني متعدد القطاعات بالتعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين.

وتأتي التحضيرات في إطار توجهات الدولة الرامية لتوفير أفضل مستويات الصحة الجسدية والنفسية للمرأة، من خلال سياسات صحية تعكس الاستجابة لاحتياجاتها الصحية في مراحل حياتها كافة، بحيث ترتكز السياسة على عدة قيم منها دعم القيادة والحوكمة والمساواة في الصحة بين الجنسين ونهج دورة الحياة الكاملة للصحة وجودة وشمولية الخدمات الصحية للمرأة وصحتها في جميع السياسات والمسؤولية المشتركة.

وقال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع: «إن تحقيق تطور مستدام في قطاع الصحة والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية، يأتي في مقدمة أولويات دولة الإمارات وأهدافها ورؤيتها الاستراتيجية والتنموية، ويشكل تعزيز صحة المرأة عنصراً أساسياً في هذه الرؤية، إذ بدأت الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين بالعمل على إعداد السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، حيث يجسد هذا الاهتمام الكبير بالمرأة توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وذلك انطلاقاً من إيمان سموه بدور المرأة المحوري في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة التقدم والريادة والمشاركة في بناء الوطن».

وبالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية، نظمت الوزارة ورشة عمل لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات يجمع وينسق الجهود المبذولة لتعزيز صحة المرأة بغية الاستمرار في تطوير مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية التأهيلية المقدمة لها في جميع مراحل حياتها، وحضر الورشة ممثلون عن الجهات الصحية في الدولة وعدد من المسؤولين والخبراء المعنيين بالصحة العامة والتثقيف الصحي والشركاء من مختلف القطاعات غير الصحية المعنيين بتعزيز صحة المرأة.

واستعرضت الورشة الوضع الحالي لخدمات صحة المرأة وآلية التطوير الفعالة لهذه الخدمات، إضافة إلى استعراض إحصائيات محلية وعالمية، ومناقشة محاور عدة مهمة مثل تعزيز صحة الأم والصحة الإنجابية والوقاية من الأمراض المزمنة التي تصيب المرأة، والعناية بصحتها النفسية والعناية بها في مرحلة الشيخوخة، والتركيز على برامج التثقيف والتوعية الصحية للمرأة في مراحلها العمرية المختلفة التي توفرها الدولة لها.

مكانة متميزة

ثمَّن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، في كلمته التي ألقاها خلال ورشة العمل، التعاون بين وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجميع الجهات المشاركة في وضع السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، موضحاً أن المرأة تحظى بمكانة متميزة في الدولة، وباهتمام ودعم القيادة الحكيمة التي وفرت لها كل المقومات لتمكينها من المساهمة الفعالة في الحياة المجتمعية، لا سيما في القطاع الصحي، حيث استطاعت إثبات جدارتها لتصبح اليوم من ركائز المنظومة الصحية.

من جهتها، أوضحت الدكتورة لبنى الشعالي، مديرة إدارة السياسات والتشريعات الصحية، أن العمل جار على وضع مسودة أولية للسياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة مع الشركاء المعنيين، متضمنة رؤيتها وقيمها ومحاورها المختلفة، بالإضافة إلى مجالات العمل المنبثقة عنها التي تلبي توجيهات حكومة الإمارات وتوائم أفضل الممارسات العالمية.