دبي تستضيف مؤتمر «الأمراض النادرة»

دبي (وام)

تستضيف دبي الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر السنوي لجمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024، الذي تنظمه جمعية الأمراض النادرة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 1 إلى 4 فبراير 2024.

يشارك في المؤتمر والمعرض الذي يعد أكبر حدث للأمراض النادرة في المنطقة مجموعة من الخبراء والمختصين من المنطقة والعالم، لتسليط الضوء على أحدث المعارف المتعلقة بالأمراض النادرة في مختلف المجالات الطبية، بما في ذلك طب الأعصاب والأورام والعيون والجلدية والأمراض الجينية والاستقلابية والجراحة وأمراض القلب والرئة والغدد الصماء وطب الأطفال.

وتركز فعاليات المؤتمر- التي تتضمن عدداً من المحاضرات وورش العمل والندوات الحوارية ويشارك فيها أكثر من 40 خبيراً دولياً - على استخدامات الذكاء الاصطناعي في الأمراض النادرة والبحوث الحديثة والخبرة والإنجازات الإقليمية والخدمات الطبية الداعمة للمصابين، فضلاً عن آخر التطورات في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة.

ويشارك في الحدث أكثر من 1000 مشارك من مقدمي الرعاية الصحية، بما في ذلك الأطباء من مختلف التخصصات وأطباء الأسنان والممرضات والمتخصصون في الرعاية الصحية الداعمة والصيادلة وموظفو المختبرات والمستشارون الوراثيون وطلاب الطب والعلوم الطبية والباحثون والعلماء والمدربون.

كما يشارك في المؤتمر الأفراد المصابون بأمراض نادرة وعائلاتهم من خلال حضور المحاضرات وورش العمل والندوات الحوارية، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المختبرات وشركات الأدوية والعيادات والمستشفيات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية. ويقدم المؤتمر جوائز لأفضل الأبحاث الطبية المقدمة وجائزة الإنجاز المتميز في الأمراض النادرة للرواد في مجال الأمراض النادرة، بما في ذلك الباحثون ومقدمو الرعاية الصحية والداعمون المجتمعيون.