الأربعاء 30 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

لبنى القاسمي: دعم القيادة ارتقى بمكانة المرأة

لبنى القاسمي متحدثة في الفعالية (من المصدر)
30 أغسطس 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وثقتها بإمكانات المرأة الإماراتية منذ مرحلة التأسيس هو ما ساعدها على الارتقاء بمكانتها وتعزيز دورها الملهم كنموذج ريادي يحتذى به في القيادة والإرادة والعطاء والكفاءة. 
جاء ذلك خلال فعالية «نتشارك للغد» التي نظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وإلقاء الضوء على دورها المحوري في المجتمع والتنمية المستدامة وميادين الحياة كافة. 
واستهلت معالي الشيخة لبنى حديثها بتقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرائدة الأولى في تمكين المرأة والمجتمع، وللقيادة الرشيدة. 
وأشارت معاليها إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في القطاعات والمجالات كافة على مستوى تقلدها كبرى المناصب وأعلى المراتب وتنمية مشاريعها الخاصة وتنشئة الجيل القادم من شباب المستقبل. 
ونوهت معالي الشيخة لبنى القاسمي بأن إحداث المرأة الإماراتية للتأثير الإيجابي والملموس في مجال عملها هو ما يدفعها إلى المساهمة في قيادة الرحلة التطلعية لدولة الإمارات، وأن مكانة المرأة في الإمارات واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي، ويتمثل ذك في الحضور النسائي الكبير ضمن فريق دولة الإمارات في المؤتمر المرتقب COP28، والمشاركة الفاعلة لبنات الإمارات في المحافل والفعاليات الدولية، واللواتي يعتبرن خير سفيرات للدولة التي لطالما كانت راعية وحاضنة لأبرز الكفاءات والكوادر الإبداعية. 
وشهدت الفعالية تنظيم جلسة حوارية جمعت مجموعة من رائدات الأعمال اللواتي تميزن في عالم الأعمال، وهن: مريم المنصوري المدير العام لشركة ريباوند المحدودة المختصة، وريم الجنيبي رائدة أعمال تقنية ومؤسسة منصة Stellr، والفنانة الإبداعية عفراء الظاهري. من جانبها، أكدت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أنه وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يركز المجلس من خلال مبادراته المتنوعة على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول بسوق العمل عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي.

آخر الأخبار
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
الاقتصادي
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
اليوم 11:39
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
الرياضي
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
اليوم 11:33
رابينو.. «نهاية المشوار»
الرياضي
رابينو.. «نهاية المشوار»
اليوم 11:30
من مكافحة الحرائق
عربي ودولي
اليونان: حريق "إفروس" هو الأكبر في الاتحاد الأوروبي
اليوم 11:29
«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»
الرياضي
«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©