لبنى القاسمي: دعم القيادة ارتقى بمكانة المرأة

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن دعم القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وثقتها بإمكانات المرأة الإماراتية منذ مرحلة التأسيس هو ما ساعدها على الارتقاء بمكانتها وتعزيز دورها الملهم كنموذج ريادي يحتذى به في القيادة والإرادة والعطاء والكفاءة.

جاء ذلك خلال فعالية «نتشارك للغد» التي نظمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبنك أبوظبي الأول وسوق أبوظبي العالمي، وذلك للاحتفاء بإنجازات المرأة الإماراتية وإلقاء الضوء على دورها المحوري في المجتمع والتنمية المستدامة وميادين الحياة كافة.

واستهلت معالي الشيخة لبنى حديثها بتقديم الشكر والامتنان لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرائدة الأولى في تمكين المرأة والمجتمع، وللقيادة الرشيدة.

وأشارت معاليها إلى أن المرأة الإماراتية أثبتت نفسها في القطاعات والمجالات كافة على مستوى تقلدها كبرى المناصب وأعلى المراتب وتنمية مشاريعها الخاصة وتنشئة الجيل القادم من شباب المستقبل.

ونوهت معالي الشيخة لبنى القاسمي بأن إحداث المرأة الإماراتية للتأثير الإيجابي والملموس في مجال عملها هو ما يدفعها إلى المساهمة في قيادة الرحلة التطلعية لدولة الإمارات، وأن مكانة المرأة في الإمارات واضحة وراسخة وتحظى بتقدير عالمي إيجابي، ويتمثل ذك في الحضور النسائي الكبير ضمن فريق دولة الإمارات في المؤتمر المرتقب COP28، والمشاركة الفاعلة لبنات الإمارات في المحافل والفعاليات الدولية، واللواتي يعتبرن خير سفيرات للدولة التي لطالما كانت راعية وحاضنة لأبرز الكفاءات والكوادر الإبداعية.

وشهدت الفعالية تنظيم جلسة حوارية جمعت مجموعة من رائدات الأعمال اللواتي تميزن في عالم الأعمال، وهن: مريم المنصوري المدير العام لشركة ريباوند المحدودة المختصة، وريم الجنيبي رائدة أعمال تقنية ومؤسسة منصة Stellr، والفنانة الإبداعية عفراء الظاهري. من جانبها، أكدت أسماء الفهيم، رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، أنه وبتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، يركز المجلس من خلال مبادراته المتنوعة على تشجيع ومساندة المرأة على الدخول بسوق العمل عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتوسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنمية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات وإمارة أبوظبي.