«الياه للاتصالات»: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية لريادة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شركة الياه للاتصالات الفضائية، بإنجازات المرأة الإماراتية وكفاءتها في مضمار العمل، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يأتي هذا العام تحت شعار «نتعاون من أجل الغد». وينسجم هذا الأمر مع استراتيجية الياه سات وخططها لتمهيد الطريق أمام المرأة الإماراتية، ليس فقط للتفوق في قطاع التكنولوجيا الذي يهيمن عليه الرجال تقليدياً، ولكن أيضاً لتمكينها من تولي مناصب قيادية حيوية. ويزداد تمثيل المرأة الإماراتية في المناصب الإدارية العليا في مجموعة (الياه سات) بشكل مضطرد، مع وجود خطط نشطة للدفع بالمزيد من الإماراتيات إلى المواقع القيادية.وقال علي الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الياه سات»: «سجلت دولة الإمارات تقدماً رائعاً خلال الخمسين عاماً الماضية، وكانت المرأة الإماراتية ركيزة أساسية للوصول إلى هذه المكانة الرائدة، الأمر الذي يجسد رؤية القيادة الرشيدة لتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين. ينطبق هذا الأمر بشكل خاص على (الياه سات)، حيث نفتخر بدور المرأة الإماراتية البارز في مسيرة الشركة الحافلة بالنجاح، إذ أثبتت كوادرنا النسائية المواطنة مهاراتها وكفاءتها وصفاتها القيادية وقدرتها على إحداث التغيير الإيجابي في قطاع الاتصالات الفضائية والفضاء».