«أكاديمية أنور قرقاش» تستعرض تجارب المرأة الدبلوماسية

أبوظبي(الاتحاد)

استضافت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، المركز الرائد لبرامج التدريب الدبلوماسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جلسة نقاشية بعنوان «رحلة المرأة الإماراتية في الدبلوماسية، بين الماضي والحاضر والمستقبل»، وذلك في إطار احتفالاتها بيوم المرأة الإماراتية. وتواكب هذه الجلسة المُلهمة شعار احتفالات هذا العام «نتشارك للغد»، وتشارك فيها دبلوماسيات إماراتيات مميزات من ثلاثة أجيال مختلفة لتسليط الضوء على إسهاماتهن الكبيرة في تمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد العالمي.

واستعرضت الجلسة النقاشية التي أدارها الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، رؤى عديدة حول مشاركة المرأة في المهام الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وأهمية مساهماتهن في المراحل المختلفة من حياتهن المهنية. كما تمت مناقشة مدى قيمة وجهات النظر المتنوعة، واتخاذ القرارات بشمولية أكبر، والتطبيق الناجح للمهارات الشخصية التي تجلبها المرأة إلى عالم الدبلوماسية، وكانت بمثابة دليل على قدرتهن على إحداث تأثير عالمي مستدام. وقد لاقت الجلسة حضوراً كبيراً من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك من الأوساط الدبلوماسية والاجتماعية.

وقالت الدكتورة حصة العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري: «لا تقتصر الدبلوماسية على التفاوض بين الشعوب، بل إنها وسيلة لتعزيز التفاهم وبناء الجسور. وكدبلوماسيات إماراتيات، فإننا نجلب منظوراً فريداً إلى طاولة الحوار، متمسكين بثقافتنا وقيمنا.

واليوم، نرى كيف وصلت المرأة الإماراتية إلى مناصب دبلوماسية مرموقة في شتى أنحاء العالم».

وقالت الدكتورة الصغيرة الأحبابي، مديرة إدارة الشؤون الأميركية في وزارة الخارجية: «تكللت رحلة المرأة الإماراتية في عالم الدبلوماسية بنجاحات ملموسة. وبفضل تمكينها من تشكيل العلاقات الدولية، تواصل المرأة الإماراتية تقديم إسهامات حيوية على الساحة العالمية».

وقالت نبيهة نهيان، خريجة أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «عالم الدبلوماسية مليء بالفرص والتحديات، ومع ذلك أثبتت المرأة الإماراتية نجاحاً كبيراً على الساحة العالمية. لقد أتاحت لنا أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية كل الإمكانات والدعم لتزويدنا بالمهارات اللازمة والمعارف المتنوعة للتعامل مع تلك التحديات».

نموذج للتعاون والمرونة والإبداع

قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: «بينما نقدّر إنجازات المرأة الإماراتية، لا سيما في مجال الدبلوماسية، فإن تأثيرها الإيجابي يتجاوز الحدود. إنها نموذج للتعاون والمرونة والإبداع، والتغلب ببراعة على التحديات من خلال نهج شمولي يثري الحوار، ويعزز جهود بناء السلام. ومع تنامي دورها في المجال الدبلوماسي، فإنها تعمل أيضاً كحافز للأجيال القادمة، وتُلهم جميع النساء الأخريات للإقبال على العمل في مجال العلاقات الدولية، وتنويع عالم الدبلوماسية». وبصفتها مركزاً أكاديمياً ودبلوماسياً بطابع عالمي، تقوم أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية بدور محوري في بناء الجيل القادم من قادة ومفكري السياسة الخارجية، وتساهم في تثقيف وإعداد وتأهيل الأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية. كما ترصد الأكاديمية تطور المرأة في مجال الدبلوماسية من خلال إصدار المؤشر السنوي للمرأة في الدبلوماسية، والذي يوضح النسبة المئوية للسفيرات اللاتي يمثلن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.