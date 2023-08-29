فاطمة بنت هزاع بن زايد: «نتشارك للغد» شعار ملهم ليوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، فخرها بإطلاق شعار «نتشارك للغد» والذي تم الإعلان عنه بمناسبة يوم المرأة الإماراتية.

وقالت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: «نحتفي اليوم بالمرأة الإماراتية العظيمة، التي أصبحت نموذجًا يحتذى به للإرادة والعزيمة».

ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد» وذلك بناء على توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأضافت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان: «كلنا ثقة بالمرأة الإماراتية وبقدرتها على تحقيق الكثير وترك بصمة إيجابية في المجتمع وفي العالم بأسره، وفي بناء مستقبل الوطن المشرق، وسنبقى نفخر بها وبإنجازاتها وإرثها الثقافي العريق، الذي تمكنت من خلاله من إظهار إبداعها ومهاراتها في مختلف المجالات، وبالتزامها بالقيم والتقاليد الإماراتية».

واحتفت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بيوم المرأة الإماراتية بفعاليات رياضية ضمن فعاليات صيف أبوظبي 2023 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ومركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث تم تنظيم الفعاليات لإبراز تمكين المرأة الإماراتية في جميع المجالات والقطاعات.

وتضمنت الفعاليات مجموعة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، تعكس التزام الأكاديمية بتعزيز دور المرأة الإماراتية، وتأكيدها على العمل لتمكينها وتشجيعها لتحقيق إنجازاتها.. وفي هذا الإطار أيضاً نظمت الأكاديمية مجموعة من المبادرات والفعاليات الملهمة التي تسهم في تعزيز دور المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، وتأتي هذه المبادرات ضمن رؤيتها في توفير منصات لتبادل الخبرات والتجارب، بهدف تعزيز وتمكين المرأة وتحفيزها على تحقيق أهدافها المرجوة.