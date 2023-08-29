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«إسلامية دبي»: مكانة المرأة في الإسلام محفوظة

«إسلامية دبي»: مكانة المرأة في الإسلام محفوظة
30 أغسطس 2023 00:50

دبي (الاتحاد)

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تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية التي تكرمها الدولة وتبرز إنجازاتها ودورها الفاعل في المجتمع، صرح المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الدكتور عمر محمد الخطيب، بأن مكانة المرأة في الإسلام محفوظة، حيث مكن الإسلام المرأة قبل صدور القوانين والتشريعات، وحظيت بحقوق ومكتسبات لم تحظ بها في أي دين من الأديان.
وقال: ولقد كرم الإسلام المرأة وستظل عزيزةً كريمةً مباركةً في ظل شريعة الإسلام السمحة، وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل الإسلام، كما منحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، فحرم قتلها كما كان في الجاهلية، وجعل الإسلام جَزاء من يربّى البنات ويُحسن تربيتهنّ جزاءً عظيماً وهو الجنّة.
وبين أنه قبل الإسلام لم يكن للمرأة أية حقوق ولا واجبات فكانت لا تورث ولا ترث، وكانت تُنهب بل وتوأد خشية العار في الجاهلية.
 وتابع الخطيب تعد دولة الإمارات العربية اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة، بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها والمتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة، وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذان كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات، حتى وصلت إلى مرحلة من النضج تفتخر بها الدولة، فمنهن الأم، والزوجة، والابنة، والموظفة، والمديرة، والسفيرة، والوزيرة، ورئاسة المجلس الوطني بالدولة.

يوم المرأة
يوم المرأة الإماراتية
إسلامية دبي
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