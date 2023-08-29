أبوظبي (الاتحاد)

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ممثلة بـ «مجلس شباب تدرا»، وبالتعاون مع «لجنة حواء في الهيئة» فعالية «رائدات الأعمال الإماراتيات: قصص نجاح»، وذلك تماشياً مع شعار «اليوم للغد» الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كشعار ليوم المرأة الإماراتية للعام 2023، إلى جانب تسليط الضوء على منجزات المرأة الإماراتية، وقصص نجاحها في مختلف المجالات، ولا سيما في ريادة الأعمال.

وافتُتِحت الفعالية بكلمة ألقاها المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أشار فيها إلى الدور الهام لرائدات الأعمال الإماراتيات، والنتائج التي يمكن استخلاصها من هذه المناسبة الوطنية وقال: «لهذه المناسبة الكريمة معانٍ ودلالات عديدة لا بد من التوقف عندها لاستخلاص النتائج. وأبرز ما يمكن أن نتوقف عنده في هذا السياق، هو أن المرأة الإماراتية كانت ولا تزال، وستظل بإذن الله شريكاً كاملاً في مسيرة البناء والارتقاء، وصنع المستقبل، وأن الرهان على الإنسان الإماراتي يعني المرأة والرجل معاً.»

وشارك في الفعالية التي نظمتها تدرا في مبنى الهيئة مجموعة من رائدات الأعمال الإماراتيات، من بينهن الدكتورة منى الصباح، والمهندسة فاطمة الحبشي، والدكتورة آمنة الشامسي، والدكتورة أمل الشملان. حيث تحدثت المشاركات حول تجاربهن كرائدات أعمال.

كما تضمنت الفعالية عرضاً حول كيفية استفادة رائدات الأعمال الإماراتيات من الخدمات التي تقدمها الهيئة، والمبادرات التي تطلقها.