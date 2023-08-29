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«برجيل الطبية» تسلط الضوء على القيادات النسائية

«برجيل الطبية» تسلط الضوء على القيادات النسائية
30 أغسطس 2023 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي تحت شعار «نتشارك للغد» فعالية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، ناقش خلالها المتحدثون في الجلسة النقاشية عدة محاور أهمها دور القيادات النسائية في القطاع الصحي الخاص، وإسهامات المرأة في البرلمان، وتحقيق التوازن بين الجنسين، إلى جانب الدور المهم الذي قدمته الإماراتية في دعم المسيرة التعليمية لعدة عقود.
وحضر الفعالية، التي أقيمت أمس في مقر المستشفى، الشيخة عائشة بنت راشد المعلا، وفاطمة العوضي عضو في لجنة مسؤولي التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي وعضو في مجلس سيدات الأعمال الإماراتية، ونورة المريخي رئيسة مجلس إدارة جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»، وأمل العفيفي أمين عام جائزة خليفة التربوية، والدكتورة رحاب العامري مستشار الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ومريم الزعابي مرشحة المجلس الوطني الاتحادي 2019، إلى جانب عدد من الكوادر الإماراتية النسائية العاملة في «برجيل».
وتابع الحضور خلال الحفل عرضاً توضيحياً لمسيرة المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر والمستقبل، أبرزت خلاله مسيرة المرأة الإماراتية، وما قدمته من عطاء رائد في كافة مجالات العمل، داعمة لمسيرة الوطن الظافرة، ورؤيتها وتوجهاتها الاستراتيجية الراسخة، ونسب وإحصائيات تعكس تمكين المرأة الإماراتية في قطاعات الدولة، وازدياد أعداد الكوادر النسائية المواطنة في هذه القطاعات.

مستشفى برجيل
أبوظبي
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