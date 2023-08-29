ملتقى الفجيرة الزراعي الأول ينطلق 2 سبتمبر

الفجيرة (الاتحاد)

تنظم جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية ملتقى الفجيرة الزراعي الأول في الثاني من سبتمبر المقبل، تحت عنوان «نحو التنمية الخضراء لاستدامة الموارد الزراعية»، وذلك في قاعة الشهداء بأكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة.

وأكد خالد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة الجمعية، على أهمية الملتقى كونه يتزامن مع استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «COP28»، فضلاً عن أنه سيناقش تحديات الزراعة في ظل التغيرات المناخية العالمية، بالإضافة إلى مساهمته في دعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051. وأضاف الظنحاني: «إن الجمعية استحدثت برامج ومبادرات في مجال البيئة والاستدامة، تماشياً مع عام الاستدامة بالدولة، وتهدف إلى تشجيع المزارعين والمربين المواطنين للاهتمام بالقطاع الزراعي، وخلق بيئة محفزة على الابتكار، تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي».

من جهتها، أوضحت المهندسة فاطمة الحنطوبي، المدير التنفيذي للاستدامة بالجمعية، مديرة الملتقى، أن محاور الملتقى الرئيسة تدور حول استراتيجيات إدارة القطاع الزراعي بالدولة، وأحدث التقنيات المستخدمة ومشاريع إكثار الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المطبقة في الإنتاج الزراعي، والنفايات الزراعية والطرق الحديثة في الاستفادة منها.

وقالت الحنطوبي: «هدفنا حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للحفاظ على الموارد الطبيعية، وسنواصل جهودنا في تثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بأهمية الاستدامة، والحفاظ على البيئة، سعياً منّا إلى بناء جيل واعٍ قادر على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية والإسهام في بناء مستقبل مستدام للجميع».