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«ملتقى خدمات كبار السن» في الشارقة 2 أكتوبر المقبل

«ملتقى خدمات كبار السن» في الشارقة 2 أكتوبر المقبل
30 أغسطس 2023 00:49

الشارقة (وام) 

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أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة جاهزيتها لعقد ملتقى «خدمات كبار السن» في نسخته 12، حيث تتم إقامة فعاليته خلال الفترة في الثاني من أكتوبر من العام الجاري، في مسرح الجامعة القاسمية بالمدينة الجامعية بالشارقة.
ويهدف الملتقى لتسليط الضوء على أبرز التجارب والممارسات الناجحة في مجال رعاية المسنين على المستوى الإقليمي والدولي، فضلاً عن إتاحة فرصة استكشاف كيفية دمج التقنية في رعاية كبار السن، بما في ذلك استخدام تقنيات المراقبة عن بُعد والمنازل الذكية لتحسين استقلاليتهم وراحتهم، وتكييف تلك النماذج الناجحة مع سياقات مجتمع الشارقة الخاصة لتحسين جودة الحياة لمجتمع كبار السن.
خبرات وابتكارات
قالت مها منصور آل علي، مدير إدارة الاتصال الحكومي، ورئيس لجنة التنظيم، إن ملتقى خدمات كبار السن أحد المناسبات التي تنظمها الدائرة بشكل سنوي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، ما من شأنه أن يساهم في تبادل أفضل الخبرات والممارسات والابتكارات في مجال رعاية وخدمات كبار السن، فضلاً عن البحث عن الحلول المستقبلية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها المجتمعات في مجال رعاية كبار السن، مشيرة إلى أن إمارة الشارقة من المدن السباقة في خدمة كبار السن، من خلال مختلف الخدمات والمبادرات لصالح هذه الفئة، ونسعى دائماً إلى الاستفادة من خبرات الآخرين وممارساتهم والعمل على تكييفها لتتناسب مع مجتمعنا. وتوقعت أن يستقطب الملتقى حوالي 300 مشارك مختلف الحضور والمشاركين، كما يستضيف الملتقى ممارسين من ذوي الاختصاص والكفاءة من داخل الدولة وخارجها، داعية المجتمع من المؤسسات والأفراد الراغبين، باغتنام الفرصة والتسجيل.

دائرة الخدمات الاجتماعية
الشارقة
الجامعة القاسمية
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