معرض خيري لدعم الأسر المتعففة ومرضى السرطان

العين (الاتحاد)

شاركت جمعية الإمارات للسرطان في المعرض الخيري بمناسبة العودة إلى المدارس الذي نظمته شركة «نخبة الشرق الأوسط لتنظيم المعارض والمؤتمرات»، برعاية وحضور الشيخ سالم محمد بن ركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، واشتمل المعرض على توزيع الحقائب المدرسية بكافة مستلزماتها على التلاميذ والطلاب أبناء الأسر المتعففة ومرضى السرطان المسجلين بكشوف وسجلات الجمعية من المصابين وأبناء المصابين والمصابات، كما تضمن المعرض بيع اللوازم والقرطاسية المدرسية بأسعار رمزية لصالح رواد المعرض بدعم ومشاركة من مجموعة كارفور ومجموعة ماجد الفطيم للتجزئة ومستشفيات ميديكلينيك، وجهات أخرى.

وقد حضر حفل افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة يومين في مركز العين للمعارض والمؤتمرات بمنطقة الخبيصي الشيخ سالم حمد بن ركاض، والدكتورة أفنان أحمد، مديرة شركة نخبة الشرق الأوسط لتنظيم المعارض، وعدد من المسؤولين، وممثلون عن الجهات المشاركة.

وقال الشيخ سالم محمد بن ركاض في كلمته: إن جمعية الإمارات للسرطان تحرص في كل عام مع بداية العام الدراسي على إطلاق مبادرة «حقيبة مدرستك معنا»، على مستوى كافة فروعها في إمارات الدولة، والتي يتم من خلالها توزيع المستلزمات والحقيبة المدرسية لمستحقيها من التلاميذ والطلاب من أبناء الأسر المتعففة، وهو ما يعكس التكافل الاجتماعي في أبهى صوره لمساندة ودعم مرضى السرطان. مشيراً إلى أن المبادرة تأتي في إطار التعاون مع الجهات الخيرية ورجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والصحية ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية.