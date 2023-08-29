مدير مركز محمد بن راشد للفضاء لـ «الاتحاد»: جدول النيادي منتظم لنهاية مهمته.. وجميع الفرق جاهزة لعودته

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس سالم المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء أن فريق مهمة «طموح زايد 2» استعد لعودة سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، حيث يتواجد حالياً عدد من الفريق في هيوستن وفي ولاية فلوريدا وهي موقع الهبوط، وكذلك هناك فرق في محطة التحكم، بجانب فرق أخرى من شركة «سبيس إكس» وفريق وكالة ناسا للفضاء.

أوضح المري لـ«الاتحاد» أنه بعد عودة سلطان النيادي إلى الأرض سوف يخضع لفترة حجر صحي لمدة أسبوعين وسترافقه الدكتورة حنان السويدي طبيبة، حيث سيدخل أحد المستشفيات في مدينة هيوستن الأميركية، وذلك للتأكد من صحته وكفاءة أجهزته العضوية، ومن ثم بدء إجراء الاختبارات الطبية عليه بخصوص مقارنة النتائج للتجارب التي أجراها على نفسه في بيئة الجاذبية.

وبين أن هذه الإجراءات ستستمر فترة قد تصل لشهر أو أكثر، مشيراً إلى أن النيادي سيكون خلال هذه الفترة تحت الرعاية الصحية حتى يتجاوز تبعات التواجد في بيئة الجاذبية والعودة بشكل جيد لحياته الطبيعية وبدء المشي بشكل جيد، حيث إن بيئة الجاذبية تؤثر بشكل كبير على كفاءة الحركة والسير وعضلات الجسم.

وأفاد بأن جدول مهمة النيادي منتظم حتى آخر يوم من مهمة «طموح زايد 2»، ويتم بحسب الجدول المقرر له، والذي يشرف عليه رائد الفضاء هزاع المنصوري مسؤول متابعة مهمة «البعثة 69»، بهدف تنسيق وإنجاز مهامها بدقة ومتابعة نتائجها.

وأوضح المري أن هزاع المنصوري ومن خلال وجوده داخل محطة المراقبة الأرضية في مركز جونسون الفضائي في أميركا فإنه يتابع تفاصيل مهمة الرواد حتى عودتهم سالمين، ويعمل على تسهيل نقل المعلومات بين محطة الفضاء الدولية ومركز التحكم، والتأكد من أن جدول أعمال رواد الفضاء يسير وفقاً لما هو مخطط له.

إجراءات التأمين

تهبط المركبة الفضائية التي تقل سلطان النيادي وزملاءه في البحر، وسيتم التقاطها من خلال فريق يتواجد على متن سفينة في موقع الهبوط، وذلك للتدخل السريع وقت الهبوط، حيث سيتم بدء إجراءات التأمين للرواد من حيث ضمان صحتهم واتخاذ كافة الإجراءات الطبية العاجلة المتبعة على سطح المركبة.