«الطاقة والبنية التحتية» تختتم «رواد الاستدامة»

أبوظبي (وام)

اختتمت وزارة الطاقة والبنية التحتية، مخيم رواد الاستدامة الصيفي، الذي نظمته بالتعاون مع مؤسسة وطني الإمارات، وجمع على مدى 3 أيام الطلاب لاستكشاف مستجدات الطاقة والبنية التحتية والمياه وجهود التحول نحو مستقبل مستدام. وساهم في تقديم ورش العمل، مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمدينة المستدامة.

وقال المهندس أحمد محمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون الطاقة والمياه وطاقة المستقبل في الوزارة: إن المخيم ركز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي الطاقة والبنية التحتية والمياه، وفي مجال الطاقة تم تسليط الضوء على استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والبرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، ومبادئ إدارة الطاقة والمياه في المباني، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومفهوم سوق الكهرباء، والبرنامج النووي السلمي الإماراتي.

وأضاف أنه في مجال البنية التحتية، تم التطرق إلى الاستدامة في البنية التحتية، وتأثير التغير المناخي على البنية التحتية، والإسكان والإجراءات الوقائية، وتطبيقات المباني الخضراء في المدينة المستدامة، أما ضمن محور المياه، تطرق المتحدثون إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، والخارطة الهيدروجيولوجية، ودليل الري المرشد، بالإضافة إلى مشروع الطاقة الكهرومائية في سد حتا.

وأوضح أن الوزارة تهدف من المخيم إلى تعزيز وتنمية المهارات والعلوم والمعارف لدى طلاب المدارس، وإشغالهم بما يعود عليهم بالفائدة خلال الإجازة الصيفية، إضافة إلى تثقيفهم في مجال الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، وسبل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وأهمية الاعتماد على الطاقة والنظيفة ودورها في حماية البيئة واستدامة الموارد.