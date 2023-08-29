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ورشة في عجمان حول إدارة البيانات

ورشة في عجمان حول إدارة البيانات
30 أغسطس 2023 00:49

عجمان (وام)

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 نظم برنامج عجمان للتميز الحكومي، بالتعاون مع برنامج دبي للتميز الحكومي، ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «إدارة البيانات و المعرفة»، تم خلالها استعراض أصول علم إدارة المعرفة، التي تعتبر من العلوم الحديثة.
كما تضمنت الورشة التي تعتبر جزءاً من سلسلة الورش الخاصة بمنظومة التميز، مقدمة في إدارة البيانات والمعرفة، قدمت نظرة عامة حول أهمية إدارة البيانات والمعرفة، في العصر الرقمي، وكيفية تحويل البيانات إلى معرفة تستند إلى الأدلة.
كما استعرضت الورشة محور جمع وتحليل البيانات، الذي تناول أهمية جمع البيانات من مصادر مختلفة، وكيفية تحليلها باستخدام أدوات وتقنيات متقدمة، لاستخلاص الأنماط والرؤى، بجانب شرح لكيفية تحويل البيانات إلى معرفة، من خلال التحليل والاستنتاجات، وكيفية المحافظة على أمن البيانات وخصوصيتها أثناء عمليات جمع وتحليل البيانات.
وهدفت الورشة التي شارك فيها عدد من موظفي الجهات الحكومية في إمارة عجمان، إلى تعريف المشاركين بالأساليب الحديثة في تحليل البيانات وبيان أنماطها، للاستفادة منها في اتخاذ القرار، وتقييم الأداء، والتعلم المؤسسي، والجاهزية المستقبلية، وتحديد الاحتياجات المعرفية والبيانات اللازمة؛ لتحقيق أهداف الجهة الحكومية وتوجهاتها الاستراتيجية. وأكد مشاركون في الورشة أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات التعليمية، بهدف تعزيز الوعي بأهمية أدارة البيانات والمعرفة في تحقيق تقدم مستدام في المجالات المختلفة، مشددين على دور برنامج عجمان للتميزالحكومي كمنظم وداعم لمثل هذه المبادرات، التي تعزز من قدرات الجهات المختلفة على الاستفادة الأمثل من البيانات والمعرفة في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

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