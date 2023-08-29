6 فرق ميدانية لتأمين أسبوع العودة التدريجية للطلبة

دينا جوني (دبي)

خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ست فرق ميدانية لتأمين انطلاق العام الدراسي، في الأسبوع الأول من العودة التدريجية للطلبة من 28 أغسطس لغاية الرابع من سبتمبر. وأشارت المؤسسة إلى أن الاحتفال بعودة المدارس يعدّ من المناسبات المميزة التي تحرص المؤسسة أن تقدّمها بقالب من الابتكار والترفيه، استعداداً لمرحلة جديدة من التعلّم والإبداع وتحقيق طموحات الطلبة، في جو من الانتماء الوطني.

تنسّق مؤسسة الإمارات للتعليم زيارات إلى المدارس الحكومية من قبل 500 من الشخصيات الملهمة بالتنسيق مع الإدارات المدرسية، وستقدّم تلك الشخصيات قصص نجاحها في مجالات مختلفة، لتكون نموذج قدوة للطلبة وجرعة تحفيز تعزز حماستهم على الإنجاز.

ولتحقيق بيئة استقبالية إيجابية ومريحة للطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، حددت المؤسسة مهام ومسؤوليات كل من الفرق المدرسية الستة وهم فريق الإدارة، وفريق الاستقبال والدعم والمساندة، وفريق الأمن والسلامة، وفريق الأنشطة والفعاليات، وفريق أولياء الأمور، وفريق المتطوعين، موجّهة بضرورة التعاون والتنسيق الجيد فيما بينهم.

ومن مهام المتطوعين تقديم الدعم اللوجستي بجميع أنواعه والمعلومات الأساسية حول جدول الفعاليات والأنشطة المختلفة لأسبوع العودة، وتجهيز الفصول الدراسية على مدارس أيام عودة الطلبة، وتزيين القاعات وترتيب الأثاث القديم والجديد، بالإضافة إلى استقبال أولياء الأمور والطلبة وتوجيههم إلى الأماكن المناسبة للتسجيل وتسلم الكتب داخل المدرسة.

أما فرق مجالس أولياء الأمور، فمن مسؤولياتهم نشر الإيجابية ودعم الفرق وتحفيز الأبناء على المشاركة في الفعاليات والأنشطة، والتواصل المستمر والإيجابي مع إدارة المدرسة وفرق العمل، وكذلك تنفيذ الورش والفعاليات خلال أسبوع العودة بحسب مهاراتهم، بالتنسيق مع فريق الإدارة والفعاليات والأنشطة مثل الرسم الحي، الحرف اليدوية، المسابقات الرياضية والنشاط البدني، وفعاليات التراث.

ومن مسؤوليات فرق الأنشطة، إضفاء روح الهوية الوطنية على الفعاليات، والتأكد من التقنيات الصوتية والإذاعة المدرسية، والتأكد من جاهزية سارية العلم والعمل ببروتوكول استخدام العلم، وتوفير جميع متطلبات وأدوات الفعاليات طوال أيام عودة الطلبة. وبالنسبة لفرق الأمن والسلامة، فمهامهم تأمين ومراقبة مداخل ومخارج المدارس، وضمان سلامة الحركة المرورية وقت وصول ومغادرة الطلبة، والمساهمة في تنظيم التدفق السلس للمركبات والمشاة، والتعاون مع إدارة المدرسة وفريق الاستقبال لضمان تنفيذ الفعاليات بطريقة آمنة ومنظمة، وتوفير بيئة آمنة لضمان تجربة إيجابية ومرضية للطلبة والمجتمع المدرسي بشكل عام.

جولات تعريفية

فريق الدعم والمساندة والاستقبال، من مسؤولياته الابتكار في الترحيب اليومي بالطلبة وذويهم خلال أسبوع العودة من المدخل الرئيسي وحتى أماكن الفعاليات وفق الخطة والمسار المتفق عليه مع إدارة المدرسة، وعمل جولات تعريفية بالمدرسة للطلبة وأولياء الأمور الجدد، وتقديم المعلومات الأساسية حول المدرسة وجدول الأنشطة لأسبوع الاحتفالات بالعودة. ويُناط بفرق الإدارة المدرسية، مشاركة المتطوعين وأولياء الأمور والطلبة في كواليس الاستعداد والتجهيز للفعاليات اليومية والأنشطة مع تحديد المهام والأدوار لكل الفرق، التأكد من جاهزية المدرسة من حيث المبنى والمرافق والصالة الرياضية وأماكن الفعاليات وإجراءات الأمن والسلامة.