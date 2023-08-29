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مديرو مراكز الشرطة في دبي يلتقون الطلبة

خلال زيارة مديري مراكز الشرطة إلى إحدى مدارس دبي (من المصدر)
30 أغسطس 2023 00:49

دبي (الاتحاد)

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زار مجلس مديري مراكز الشرطة عدداً من المدارس في إمارة دبي، وقدم خلالها مديرو المدارس التهاني بمناسبة حلول العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقفٍ أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى. وتقدم مديرو مراكز الشرطة بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مثمنين الجهود التي تبذلها المدارس في سبيل الارتقاء بالتعليم والوصول به إلى آفاق العالمية، بما يلبي احتياجات المجتمع من مخرجات تعليمية على درجة كبيرة من الكفاءة تواكب حركة التقدم والازدهار التي تشهدها الدولة في المجالات كافة، والعمل بإخلاص من أجل بناء جيل المستقبل القادر على التفكير والابتكار والإبداع ومواصلة المسيرة، والوصول بها إلى أعلى معايير التنافسية العالمية.

دبي
الشرطة
العام الدراسي الجديد
الإمارات
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