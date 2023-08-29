أمطار مصحوبة بالبرد على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على بعض المناطق بالدولة، وجرت الشعاب جهة المنامة وكدرا والغيل جنوب رأس الخيمة، ودعا المركز الوطني الجمهور وقائدي المركبات للقيادة بحذر وتجنب ارتياد الأودية وأماكن تجمعات المياه، خلال هطول الأمطار الغزيرة، على بعض المناطق الشرقية من الدولة، حيث تهيأت الفرصة لتكون سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار وتصل سرعتها 40 كم/س على بعض المناطق الشرقية وامتدت على بعض المناطق الداخلية نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد منخفض جوي علوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً الأربعاء طقس صحو إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، صباحاً، مع احتمال تكون السحب شرقاً على الجبال بعد الظهر، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، مع فرصة تشكل الضباب الخفيف أو الضباب، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وشملت مناطق هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد الحنية في الفجيرة، والمنامة بعجمان، وغزيرة على ثوبان، ومربض، والوريعة بالفجيرة، ووشاح وخضيرة، والفلي، بالشارقة، وأذن، والغيل ووادي العيم، وسهيلة برأس الخيمة.