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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
29 أغسطس 2023 17:44

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 - 25 تصل إلى 40 كم/س. الخليج العربي: خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:47 والمد الثاني عند الساعة 00:22  . والجزر الأول عند الساعة 18:10 والجزر الثاني عند الساعة 07:34.
بحر عمان: خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:24 والمد الثاني عند الساعة 20:55 والجزر الأول عند 15:24 والجزر الثاني عند الساعة 03:25.

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