طيران الإمارات تقابل النيادي من محطة الفضاء الدولية

أجرت "طيران الإمارات" عبر نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي "ice"، مقابلة مع رائد الفضاء الإماراتي الدكتور سلطان النيادي، يتحدث فيها عن "تجربته على متن محطة الفضاء الدولية" على ارتفاع 400 كيلومتر فوق كوكب الأرض.

وسوف تُبثّ المقابلة على قناة الإمارات العالمية اعتباراً من 1 سبتمبر المقبل، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه رائد الفضاء الإماراتي رحلة العودة إلى الأرض، بعد إكمال مهمة علمية استمرت ستة أشهر على متن المحطة الدولية.

ومن المتوقع أن تستغرق رحلة العودة من الفضاء نحو 16 ساعة، أي أقل بساعة واحدة فقط من أطول رحلة لطيران الإمارات، التي تستغرق 17 ساعة من أوكلاند (نيوزيلندا) إلى دبي.

وأُجريت المقابلة من مركز مراقبة المهام التابع لمركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، عبر وكالة ناسا في هيوستن، ومن خلال رابط اتصال بين الفضاء والأرض.

وفي المقابلة التي أجراها باتريك برانيللي، نائب رئيس أول طيران الإمارات لشؤون الترفيه والاتصال، يصف الدكتور النيادي وجباته في الفضاء، وكيف يظل على اتصال بعائلته أثناء وجوده في المدار، ووسائل الترفيه المتوفرة على متن المركبة الفضائية، في حين يعرض باتريك تجربة طيران الإمارات.وعلى ارتفاع يبلغ 400 كيلومتر وبسرعة مدارية تبلغ 28000 كيلومتر في الساعة، تتضمن المقابلة لقطات حية للدكتور النيادي وهو يستمتع بقهوته في أجواء انعدام الجاذبية تقريباً، ويجري التجارب، ويستعد لممارسة تمارينه اليومية.

واستقطبت رحلة الدكتور النيادي اهتمام طيران الإمارات منذ أن أصبح حديث الساعة كرائد فضاء إماراتي وأول عربي في مهمة مدتها 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، ضمن البعثة 69، بالإضافة إلى كونه أول رائد فضاء عربي يسير في الفضاء.وكانت طيران الإمارات قد أطلقت نظامها للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي "ice" في عام 2003.