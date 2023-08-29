"أمانة الوطني" تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

احتفلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بيوم المرأة الإماراتية. حضر الاحتفال، كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفات الأمانة العامة في المجلس.

وأكد الدكتور عمر النعيمي على أهمية دور المرأة على صعيد مساهمتها في مسيرة التنمية وعلى الصعيد المجتمعي، مضيفا أن عطاءها لا يتوقف أو ينحصر في قطاع معين، معرباً عن فخره بما وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة ، لتصبح مصدر إلهام لطبيعة الدور الذي تضطلع به المرأة على مستوى العالم.

وثمن الإنجازات التي حققتها المرأة خلال مشاركتها في العمل البرلماني، ومن خلال عملها في الأمانة العامة وما تحققه من إنجازات في شتى المجالات، مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت مرحلة الحديث عن حقوق المرأة وتمكينها إلى الحديث عن إنجازات المرأة ومساهماتها وما وصلت له من مكانة في شتى المجالات.

وتم خلال الحفل تكريم الموظفات اللاتي يعملن في الأمانة ومضى على عملهن من سبع إلى ثماني سنوات.