الأربعاء 30 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"أمانة الوطني" تحتفل بيوم المرأة الإماراتية

"أمانة الوطني" تحتفل بيوم المرأة الإماراتية
29 أغسطس 2023 16:32

احتفلت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي بيوم المرأة الإماراتية. حضر الاحتفال، كل من الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة، والمهندس مطر سهيل المهيري الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفات الأمانة العامة في المجلس.

وأكد الدكتور عمر النعيمي على أهمية دور المرأة على صعيد مساهمتها في مسيرة التنمية وعلى الصعيد المجتمعي، مضيفا أن عطاءها لا يتوقف أو ينحصر في قطاع معين، معرباً عن فخره بما وصلت إليه المرأة الإماراتية بفضل دعم القيادة الرشيدة ، لتصبح مصدر إلهام لطبيعة الدور الذي تضطلع به المرأة على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة
الإمارات تدعو إلى إشراك الشباب في صنع السلام
خبراء: «كوب 28» يعزز دور الإمارات إقليمياً ودولياً

وثمن الإنجازات التي حققتها المرأة خلال مشاركتها في العمل البرلماني، ومن خلال عملها في الأمانة العامة وما تحققه من إنجازات في شتى المجالات، مضيفا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تجاوزت مرحلة الحديث عن حقوق المرأة وتمكينها إلى الحديث عن إنجازات المرأة ومساهماتها وما وصلت له من مكانة في شتى المجالات.

وتم خلال الحفل تكريم الموظفات اللاتي يعملن في الأمانة ومضى على عملهن من سبع إلى ثماني سنوات.

 

المصدر: وام
المجلس الوطني الاتحادي
يوم المرأة الإماراتية
الإمارات
آخر الأخبار
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
الاقتصادي
أبوظبي تفوز باستضافة المؤتمر الـ63 للرابطة الدولية للاجتماعات والمؤتمرات
اليوم 11:39
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
الرياضي
توتنهام يودع كأس الرابطة تحت الأمطار!
اليوم 11:33
رابينو.. «نهاية المشوار»
الرياضي
رابينو.. «نهاية المشوار»
اليوم 11:30
من مكافحة الحرائق
عربي ودولي
اليونان: حريق "إفروس" هو الأكبر في الاتحاد الأوروبي
اليوم 11:29
«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»
الرياضي
«نصر رونالدو» يستعرض بـ «رباعية» في «حفل الشباب»
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©