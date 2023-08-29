"الخارجية" تحذر من المراسلات الاحتيالية

حذرت وزارة الخارجية من المراسلات الاحتيالية، ودعت إلى عدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم وزارة الخارجية أو موظفيها.

وأكدت وزارة الخارجية أن كافة خدماتها رقمية ومصممة بمعايير أمنية عالية لضمان تجربة آمنة وموثوقة.

وقالت وزارة الخارجية عبر منشور في حسابها في منصة "إكس": "احذر من المراسلات الاحتيالية، وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم وزارة الخارجية أو موظفيها، مثال: "طلب موافقة الدخول بحساب الهوية الرقمية"، وفي حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني يرجى التواصل مع الوزارة عبر الرقم: 0097180044444 ".