"شرطة أبوظبي" تنفذ مبادرة "أبناؤنا أمانة" مع انطلاق العام الدراسي الجديد

نفذت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي، مبادرة "أبناؤنا أمانة" في أبوظبي والعين والظفرة، تزامناً مع مبادرة "يوم بلا حوادث" وذلك مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقال العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات إن مبادرة "يوم بلا حوادث" ركزت على تعهد السائقين ومستخدمي الطريق، بالالتزام بقواعد السير والمرور.

وحث السائقين على الانتباه والتركيز أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث وتأمين عودة الطلاب إلى المدارس وتكثيف التوعية لتعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين والتعريف بالقوانين والأنظمة حفاظاً على سلامة الطلاب أثناء توجههم وعودتهم من المدارس.

وكثفت دوريات مديرية المرور والدوريات تواجدها في مختلف المناطق لتنظيم حركة السير وتوعية سائقي المركبات بأهمية الالتزام بأنظمة السير والمرور وتوزيع كتيبات توعية حول الالتزام بقوانين وأنظم السير، خصوصاً سائقي الحافلات المدرسية والجمهور بعدم التجاوز، أو السرعة على الطرقات، حفاظاً على حياة الأطفال وطلبة وطالبات المدارس.

وزارت فرق التوعية من مديرية المرور والدوريات وإدارة مرور العين وإدارة مرور منطقة الظفرة، مدرسة الظبيانية الخاصة في البطين في أبوظبي، ومدرسة الجنائن المشتركة في العين، و مدرسة المرفأ الدولية الخاصة في منطقة الظفرة.

وشارك في الفعاليات مؤسسة مواصلات الإمارات وشركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات، وتضمنت توزيع الهدايا على الطلبة وأولياء الأمور ومشاركة دورية الطفل والدورية الذكية في أبوظبي وترحيب بالطلاب مع عودتهم للعام الدراسي الجديد، وتأكيد أهمية الالتزام بقوانين أنظمة المرور والعبور الصحيح للطرقات ووقوف أولياء الأمور بطريقة صحيحة، لاتشكل ازدحاما مروريا بالقرب من مواقع المدارس في أبوظبي والعين والظفرة إلى جانب عرض أفلام التوعية الرقمية والتعريف بالقاعدة الذهبية لنزول وصعود الحافلات المدرسية.

وألقى العقيد سيف محمد نعيف العامري نائب مدير إدارة مرور العين محاضرة ترحيبية لطلبة مدرسة الجنائن المشتركة في العين بمناسبة العودة للمدارس، مشيدا بالتزامهم بقواعد وأنظمة المرور عند عبور الطريق وتطبيق القاعدة الذهبية للصعود والنزول من الحافلات المدرسية، وكرم الشركاء الرئيسيين المشاركين في البرنامج ووزع الهدايا على السائقين الملتزمين.

وشاركت دورية الطفل ودورية السعادة في الفعالية ونظمت مسابقات مرورية على مسرح المدرسة ووزعت كتيبات توعية على السائقين ودفاتر رسم وهدايا على الطلاب.

وقدم قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة عرضاً ترحيبياً للطلاب بالزي الشرطي القديم، وقدمت فرقة موسيقى الشرطة مقطوعات موسيقية بمناسبة عودة الطلاب للدراسة.

وقدمت إدارة الدوريات الخاصة "الدراجات الهوائية "، شرحا حول أهمية التزام المشاة بعبور الطرقات من الأنفاق وخطوط عبور المشاة من أجل سلامة الطلاب ووزع قسم العلاقات العامة في مديرية شرطة العين ومؤسسة مواصلات الإمارات الهدايا والورود على الطلبة والسائقين.

وشارك أعضاء "كلنا شرطة” من قسم الشرطة المجتمعية في العين بتوزيع الحقائب المدرسية والهدايا على الطلاب، ونفذت شركة ساعد للأنظمة المرورية مبادرة " تكريم السائق الملتزم” والتي شملت عدداً من أولياء الأمور لالتزامهم بالوقوف الصحيح بمركباتهم أمام المدارس.

وقدم قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين، محاضرة توعوية لسائقي الحافلات وأولياء الأمور حول برنامج تخفيض النقاط المرورية وحثهم على الالتزام بالقيادة الآمنة، وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة على ارتكاب المخالفات.

وقدمت مدرسة الجنائن المشتركة، عروضا شيقة بمشاركة شخصيات كرتونية، قدمت النصائح للطلاب، وحثهم على التفوق الدارسي وشاركت إدارة التفتيش الأمني k9 بعروض أبرزت مهارات تدريب الكلاب البوليسية.