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الإمارات

قرقاش: استضافة الإمارات لـ"كوب 28" جزء مهم من الحل لمواجهة الاحتباس الحراري

أنور قرقاش
29 أغسطس 2023 13:00

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، إن الإمارات تقوم بجهود مستمرة  للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وأكد معاليه أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف كوب 28 جزء مهم من الحل لمواجهة هذه الأزمة.

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وقال معاليه عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: "جهود مستمرة تقوم بها الإمارات للمساهمة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر تبني العديد من المبادرات والممارسات العالمية، واستضافتها لمؤتمر الأطراف كوب 28 جزء مهم من الحل لمواجهة هذه الأزمة وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة أحد أهم التحديات المعاصرة".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
كوب 28
الاحتباس الحراري
الإمارات
أنور قرقاش
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